FESTIVAL ESTIVI 2023 questo weekend: JAMIROQUAI, INTERPOL, PORCUPINE TREE [Info, scaletta e Biglietti]

Eccovi gli appuntamenti con la musica live per questo fine settimana

I-DAYS

Una straordinaria lineup internazionale che ad oggi ha fatto registrare oltre 230.000 biglietti venduti.

Sul palco degli I-Days Milano Coca Cola 2023 si susseguiranno i grandi big della musica mondiale:

24 giugno PAOLO NUTINI | INTERPOL,

La seconda edizione della manifestazione a Lido di Camaiore negli ultimi due weekend di giugno (16-17-18 e 23-24-25).

WEEKEND 2

Sab 24 giugno JAMIROQUAI – NU GENEA LIVE BAND – STUDIO MURENA – BRUNO BELISSIMO

Dom 25 giugno METRO BOOMIN – BU CUARON – ELE A – BIGMAMA

FESTIWALL

Dal 22 al 24 giugno 2023 si svolgerà la prima edizione di FESTIWALL, nella prestigiosa e unica al mondo cornice di Sabbioneta, presso lo Spalto Bresciani.

24 giugno, ore 21:30 – EDOARDO BENNATO

GOGOBO 2023

È stata annunciata la line-up di GOGOBO, il festival nel centro di Bologna che si svolgerà il 24 e 25 giugno ai Giardini del Baraccano, un’oasi verde all’interno di uno storico complesso monumentale omonimo. Il claim di questa IV edizione, Tutto il resto è noia, rappresenta un omaggio al grande Franco Califano.

24 GIUGNO

NOSAJ THING djset – POPULOUS –

CLAP!CLAP! – WHITEMARY – PARBLEU

25 GIUGNO

POP X plays Anal House –

BUD SPENCER BLUES EXPLOSION –

DENTE – ANGELICA – RAREȘ

MONTE ROCK FESTIVAL

Appuntamento il 24 e il 25 giugno al Parco del Curone di Montevecchia (LC), in via del Fontanile, con la quarta edizione di Monte Rock Festival, realizzata in collaborazione con l’agenzia di management artistico Good Guys.

Il Festival nasce nel 2018 da un progetto della Consulta Giovani di Montevecchia con il Patrocinio Comunale, per poi diventare a tutti gli effetti un’Associazione Culturale la cui missione è creare una realtà polivalente, per accogliere le idee dei giovani e offrire loro le risorse utili a realizzarle. Monte Rock offre infatti un palco per condividere le proprie forme d’arte, nonché uno spazio per coltivare la passione per lo sport e formare il proprio spirito critico, scambiando opinioni tra esperti e attivisti in una splendida cornice naturale.

24-25 GIUGNO 2023 | PARCO DEL CURONE DI MONTEVECCHIA (LC)

CHIARI MUSIC FESTIVAL

La sesta edizione del Chiari Blues Festival (ora più semplicemente Chiari Music Festival) si terrà in due distinte giornate il 25 giugno ed il 1° luglio presso l’Istituto Salesiano S. Bernardino di Chiari in provincia di Brescia.

domenica 25 giugno / Line up

PFM Premiata Forneria Marconi

Joanne Shaw Taylor

Dr Feelgood And The Black Billies

SirBone & The Mountain Sailors

The Country Owls

Pitchtorch

Apertura cancelli ore 15:00. Inizio show ore 15:50.

INDIEROCKET FESTIVAL XX

Qui il programma con il cast completo del ventennale di IndieRocket Festival

SABATO 24 GIUGNO

Bawrut live a/v

Dope Gal Magic / Catu Diosis & Oh Lorena (Uganda) presented by Nyege Nyege

HHY & The Kampala Unit (Uganda) presented by Nyege Nyege

Misteriseparli

Montoya (Colombia) live presented by ODD

Pepi & Katrina feat. Mala dj set

Polimnia b2b Migra dj set

Voz De La Frontera

Warmduscher (Uk)

DOMENICA 25 GIUGNO

Afrorack (Uganda) presented by Nyege Nyege

Ariwo (Cuba, Iran, Uk)

Dsastro dj set

LALALAR (Turchia)

Napoli Segreta dj set

ODD dj set

Rhabdomantic Orchestra

TRRMÀ presented by ODD

Parco dell’ex Caserma Di Cocco a Pescara dal 23 al 25 giugno

PIAZZOLA LIVE FESTIVAL 2023

Ritornano gli appuntamenti a cielo aperto in una tra le più suggestive venue d’Italia, l’incantevole Anfiteatro Camerini di Piazzola sul Brenta, dove faranno tappa – unica estiva in Veneto – gli spettacoli di Gainni Morandi, Placebo, Checco Zalone e Angelo Pintus.

25/06/2023 Porcupine Tree Piazzola Live – Piazzola Sul Brenta – Clicca per acquistare i biglietti