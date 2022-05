CHUBBY CHECKER padre del Twist al SUMMER JAMBOREE #22 [Info e biglietti]

L’edizione 2022 del Summer Jamboree sarà piena di soprese. La principale tra queste sarà mercoledì 3 agosto che sul palco di Piazza Garibaldi salirà la leggenda del Rock’n’Roll Chubby Checker, l’uomo che ha fatto la storia del Twist, anzi, per dirla tutta, l’uomo che ha fatto il Twist.

Sì, perché quando nel 1959 uscì il suo singolo The Twist, non fu solo un successo incredibile in tutto il mondo, ma diede il via a quel fenomeno del “ballare spezzando il ritmo” che è, come lo stesso Chubby spiega, “come spegnere una sigaretta con i piedi e strofinare un’estremità con un asciugamano”. Insomma, il Twist che tutti noi conosciamo.

Primo disco di platino con l’album Let’s twist again, unico artista al mondo ad avere avuto 5 album in contemporanea nella top 12, ad essersi posizionato al numero uno in classifica con lo stesso brano, The Twist, per due volte consecutive, e ad aver ottenuto contemporaneamente 9 dischi tra side A e side B in Hit Parade nello stesso momento, la storia di Chubby Checker – Ernest Evans all’anagrafe – inizia già tra i banchi di scuola, quando intratteneva i compagni di classe ogni volta che poteva cantando e ballando. Fu il titolare di una polleria dove lavorava a dargli il soprannome di “Chubby” e un suo amico ad organizzare una registrazione privata per il famoso Dick Clark. Quando poi nel 1959 Chubby registrò The Twist, fu un successo e da quel momento ogni sua canzone portò con sé questo nuovo concetto di danza, come in The Jerk, The Hully Gully, The Boogaloo e The Shake. A seguire, una hit dopo l’altra: nel 1961 registrò Pony Time scritta da Don Covay e John Berry, rimasta in classifica per 16 settimane. Nell’autunno del 1961, un evento storico: The Twist rientrò nelle classifiche e, nel gennaio del 1962, tornò nella posizione numero 1, trascorrendo un incredibile totale di nove mesi tra i dischi più venduti in USA, un’impresa mai vista prima. Il suo successo è continuato per anni con The Fly e Let’s Twist Again, per il quale Checker ha vinto anche un Grammy per la “Best Rock Performance”. Seguirono nel 1962 altre hit come Slow Twistin, Dancin’ Party, Popeye the Hitchhiker e The Limbo Rock. Il Remix di Limbo Rock e l’album The Original Master di The Dance Hall Beat, usciti nel 2004, sono diventati i primi 5 successi della Disney Radio e, con il singolo e l’album entrambi nelle classifiche Billboard, è nata una nuova generazione di fan di Chubby Checker.

Nel 2007, Chubby torna incredibilmente al n. 1 delle hit con la canzone Knock Down The Walls, che lo presenta ad un pubblico completamente nuovo.

Quando gli si chiede cosa lo spinga ad andare avanti, Chubby risponde che è l’energia che riceve dai suoi fan ogni volta che canta e balla sul palco, un’esperienza unica che vorrebbe non finisse mai. Non rimarrà deluso dal pubblico del Summer Jamboree #22, una delle audience da sempre più scatenate e appassionate delle estati europee.

IL FESTIVAL

Chubby Checker è il main guest del Summer Jamboree #22, il Festival Internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50 più grande d’Europa.

Dal 30 luglio al 7 agosto 2022, il Summer Jamboree torna a Senigallia (AN) con balli scatenati e soprattutto abbracci e sorrisi. La XXII edizione del festival si preannuncia infatti più calda che mai e finalmente senza distanziamento, ma sempre con il rispetto nel divertirsi insieme. Non mancheranno tutti gli eventi e gli appuntamenti che hanno reso famoso il festival: 9 giorni di musica live e di balli Swing e Rock’n’Roll, artisti internazionali e grandi concerti ad ingresso gratuito. E ancora, irresistibili record hop, Burlesque Show, Walk-in Tattoo tatuaggi tradizionali non stop, Dance Camp e Dance Show con i migliori ballerini della scena mondiale, Rockin’ Village Vintage Market, Oldtimers Park con Auto americane pre 1969 e la mostra simbolo del “The hottest rockin’ holiday on earth”, ELLIOTT ERWITT ICONS, che darà il via alla programmazione del Summer Jamboree a partire dal 30 giugno e sarà ospitata nelle sale al primo piano di Palazzetto Baviera a Senigalia.

INFO

CHUBBY CHECKER

Mercoledì 3 agosto 2022

Piazza Garibaldi, Senigallia (AN)

Concerto a Pagamento