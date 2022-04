BIGMAMA “Next Big Thing” è il suo Ep di debutto

“NEXT BIG THING” è il titolo dell’atteso EP di debutto della nuova stella del rap italiano BIGMAMA.

La rapper di Avellino classe 2000 è tra le novità più affascinanti del momento, iconica in ogni sua forma di espressione, le sono bastate una manciata di canzoni per far capire al panorama musicale tutte le sue qualità al microfono e tutto il suo potenziale: BigMama è la next big thing, il prossimo grande fenomeno.

“Next Big Thing è il mio primo disco e unisce tutto il lavoro di questi anni in un progetto “grosso”, esplosivo, trasgressivo e diverso da ciò che è già esistente in Italia”.

L’EP “NEXT BIG THING” (in uscita uscita venerdì 15 aprile) è una dimostrazione di tutto il carattere forte di Marianna (questo il vero nome di BigMama) che le ha permesso di superare le prove più difficili che la vita può mettere di fronte, come un supereroe con un lanciafiamme in mano, non c’è cosa o persona che può più fermare l’ambizione di BigMama.

LA COVER

LA PRODUZIONE

Ad accompagnare la rapper ventiduenne di base a Milano sono le produzioni dell’hitmaker con esperienza internazionale CROOKERS che firma cinque delle otto canzoni dell’EP (di cui una in collaborazione con Goedi). Oltre a lui il talentuoso ed eclettico RIVA (già produttore per MYSS KETA) autore delle strumentali di “Chupa Chups” e “P.O.F.” ed infine il duo di giovani produttori B- CROMA (che hanno lavorato con Gaia e Joan Thiele) per “Note”. Nell’irriverente “P.O.F.”, acronimo della frase “par o frat ro cazz” BigMama collabora con Ensi, uno dei rapper che ha segnato il suo percorso artistico e con cui c’è una profonda stima.

Un periodo magico per BigMama, prima artista italiana ad essersi esibita nel Metaverso, scelta da Spotify per il programma globale RADAR 2022 e da Zalando come testimonial per la campagna #voceallostile con il suo volto che è finito sui cartelloni pubblicitari più importanti di Milano.

BigMama, nome d’arte di Marianna Mammone, nasce nel 2000 ad Avellino e vive in un piccolissimo paese di provincia, prima di arrivare nel 2019 a Milano. Si avvicina al mondo del rap nel 2013 quando scrive i suoi primi testi e li registra nella sua cameretta per poi pubblicare le sue canzoni su YouTube.

BigMama è lo scudo di Marianna, l’alterego artistico che le permette di affrontare le sue fragilità e mostrare al mondo le sue cicatrici attraverso la musica. Le sue canzoni si distinguono per un carattere forte, anche quando tratta argomenti intimi e spicca all’orecchio la padronanza che ha nel rap tra flow, wordplay e linguaggio.

Nel 2019 si trasferisce a Milano e pubblica una serie di brani sulle varie piattaforme di streaming, “77”, seguito nei due mesi successivi dalle uscite di “Lights Off” e “Amsa”. Si tratta di tre freestyle che dimostrano a 360° il talento di BigMama e la voglia di dimostrare come oggi le figure femminili nel rap abbiano sempre meno un ruolo marginale.

Nel 2020 entra a far parte dell’etichetta Pluggers con la quale inizia un nuovo percorso che parte dal singolo “Mayday” prodotto da Lester Nowhere che cura la parte strumentale anche del secondo singolo di BigMama, “Formato XXL”, uscito in esclusiva per Real Talk.

Queste due canzoni hanno catalizzato le attenzioni dei media di settore verso la rapper di Avellino ed è stata inserita da Red Bull nella lista dei migliori artisti rap da tenere d’occhio: “BigMama ha flow, rime ed energia come forse nessun altro in questa lista”.

A inizio 2021 partecipa all’album di Inoki “Medioego” nella traccia “Mani” e poi a giugno dello stesso anno inizia la collaborazione con Epic/Sony Music Italia e pubblica il singolo, “TooMuch” prodotto da Crookers.

BigMama è una delle giovani più interessanti del panorama musicale italiano e viene infatti scelta da Spotify come una delle dieci artiste di RADAR Italia, il programma globale della piattaforma di streaming nato per supportare i talenti emergenti nei vari paesi.

Ad ottobre 2021 esce un nuovo singolo, “Così Leggera” prodotto da Crookers e No Label nel quale la rapper di Avellino non ha paura di mostrare il suo lato più fragile in un’altalena di emozioni tra paure e speranze, gioia e tristezza, mischiando i racconti di una relazione finita in passato con la sua storia attuale.

Nello stesso mese viene scelta da Dr. Martens e Rockit per la campagna Tough As You e sale sul palco del Circolo Magnolia a Milano conquistando tutto il pubblico. Qualche settimana dopo invece il suo talento dal vivo sconfina la realtà e si esibisce con LIVENow per il primo concerto di un’artista italiana nel metaverso.

Il 2022 di BigMama inizia alla grande: è la testimonial di Zalando per #voceallostile per il quale reinterpreta il classico “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli e il suo volto finisce sui cartelloni pubblicitari più importanti di Milano.

WEB & SOCIAL

https://www.instagram.com/bigmamaalmic