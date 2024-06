BAR ITALIA ‘The Tw*ts’ è il nuovo EP

Nuova musica per i Bar Italia. Dopo gli album “Tracey Denim” e “The Twits“, entrambi usciti nel 2023, pubblicano il nuovo EP The Tw*ts su Matador.

The Tw*ts arriva nel corso di un anno in cui il trio londinese composto Nina Cristante, Jezmi Tarik Fehmi e Sam Fenton è stato in tour in US, ha debuttato al Coachella e ha tenuto il suo più grande concerto londinese finora all’Electric Brixton. Il resto dell’anno prevede altre tre date estive in Italia, il debutto in Giappone, Nuova Zelanda, Australia e Indonesia e partecipazione a festival come Glastonbury, Lowlands, Green Man, Rock En Seine, Iceland Airways e altri.



Scritte subito dopo The Twits, le tre tracce inedite di Tw*ts – ‘The only conscious being in the universe’, ‘Sarcoustica’ e ‘drumstart’ – erano state originariamente concepite come B-sides del singolo “sounds like you had to be there” di cui condividono il mondo sonoro.

IN TOUR

7 luglio – Arti Vive Festival – Soliera (MO)

12 agosto – SEI Festival – Corigliano D’Otranto (LE)

14 settembre – Spring Attitude Festival – Roma

ph: Bar-Italia-credit-Steve-Gullick-2024