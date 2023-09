AW LAB al PLUG-MI il festival dedicato alla Gen Z e alla Urban Culture

PLUG-MI, l’Urban Culture Festival, si svolgerà il 9 e 10 settembre al Superstudio Più di Milano, per raccontare le novità più creative, divertenti e interessanti del mondo della musica, dello sport, dell’arte e della moda.

AW LAB si conferma Retail Partner esclusivo dell’evento per il quarto anno consecutivo, consentendo al pubblico di scoprire e acquistare le ultime collezioni dei migliori brand di streetwear come Nike, Eastpak, Puma, New Era, New Balance, adidas Originals, VRL.

Posizionata nel cuore della venue, l’area espositiva di AW LAB è il cuore nevralgico di PLUG-MI, uno spazio dove il pubblico potrà fare una special shopping experience per tutta la durata dell’evento.

LA LINE UP

PLUG-MI, quest’anno, conta su una straordinaria line up di eventi tra cultura, sport, tecnologia e, soprattutto, musica con la presenza sul palco di Articolo 31, Bresh e Lolita.

Oltre ai big, il palco di PLUG-MI ospiterà i partecipanti dell’ultima edizione del contest musicale di AW LAB, Play with Music, tra questi la vincitrice di quest’anno, Namida.

Uno spazio in cui si potranno vivere esperienze all’insegna del motto Play with style, a partire dalle attività organizzate da Nike che nell’ampia area dedicata ha previsto l’installazione di un Magic Scan che permette di provare virtualmente i capi della nuova collezione tech fleece e di ricevere la foto con una delivery istantanea, oltre ricevere un gadget esclusivo.

Lo spazio dedicato a VRL, brand in house di AW LAB, ospita @la_trucchista, make up artist e hairstylist che offrirà consulenze, oltre che la realizzazione di trucco e acconciature in perfetto stile pop, playful e fun.

AW LAB celebra la sua presenza a PLUG-MI introducendo una capsule apparel esclusiva di New Era composta da due hoodies, una tee e un pant con grafiche floreali, maxi logo ed etichetta vintage.

WEB & SOCIAL

