Video intervista – ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI è partito da Londra il suo tour mondiale

E’ partito con tre concerti, il 30, 31 marzo e l’1 aprile. alla Royal Albert Hall di Londra il tour internazionale “OVERDOSE D’AMORE WORLD WILD TOUR” di ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI.

La prima volta che Zucchero aveva calcato il palco del tempio della musica londinese era il 1990 per aprire i concerti di Eric Clapton, conosciuto qualche mese prima in Italia. Da allora ha girato il mondo con la sua musica, esibendosi in 5 continenti.

Nel 2024 Zucchero torna ancora una volta nella prestigiosa sala da concerto di Londra per regalare uno show energico e appassionante di oltre 2 ore, guidando gli spettatori in un viaggio entusiasmante nella sua straordinaria carriera musicale con il suo inconfondibile stile e la sua carismatica presenza.

Ecco il racconto degli show londinesi

LA BAND

Ad accompagnarlo sul palco il coro gospel L J Singers e la sua fedele super band internazionale composta da Polo Jones (Musical director, bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano and synth), Mario Schilirò (guitars), Phil Mer (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns), Carlos Minoso (horns) e Oma Jali (backing vocals).

LA SCALETTA

Oh, Doctor Jesus

(Ella Fitzgerald & Louis Armstrong cover) (Oma Jali vocals)

Spirito nel buio

Soul Mama

La canzone che se ne va

Quale senso abbiamo noi

Partigiano reggiano

Vedo nero

Ci si arrende

Pene

Facile

L’urlo

Baila (Sexy Thing)

Iruben Me

Everybody’s Got to Learn Sometime

(The Korgis cover)

Dune mosse

Un soffio caldo

Senza una donna (Without a Woman)

(with Jack Savoretti)

Miserere

Nutbush City Limits

(Ike & Tina Turner cover) (Band only)

Honky Tonk Train Blues

(Meade Lux Lewis cover) (Band only)

Overdose (d’amore)

Let It Shine

Diamante

Così celeste

Il volo

X colpa di chi?

Diavolo in me

Encore:

Hey Man

IL TOUR

Il nuovo tour vede Zucchero in giro per il mondo in occasione dei 35 anni dalla pubblicazione del singolo “Overdose D’Amore”, contenuto nell’album da record “Oro, incenso & birra”. Dopo i 3 concerti alla Royal Albert Hall, l’“Overdose D’amore World Wild Tour” proseguirà in Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Bulgaria, Stati Uniti, Canada, Francia, Monaco, Germania, Paesi Bassi, Austria, Slovacchia e altri paesi in via di definizione… passando per l’Italia con 5 imperdibili eventi negli stadi italiani (prodotti da Friends & Partners):

23 giugno al Bluenergy Stadium – Stadio Friuli di Udine;

27 giugno allo Stadio Dall’Ara di Bologna;

30 giugno allo Stadio Franco Scoglio di Messina;

2 luglio allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara;

4 luglio allo Stadio San Siro di Milano.

ph: Zucchero_ph Andy Paradise