Video Intervista – CHIARA CIVELLO: un disco di nuove empatie e relazioni

“Chansons: International French Standards” è il titolo del nuovo disco di Chiara Civello, un album dedicato alla grande canzone d’autore francese, disco realizzato con la collaborazione del produttore Marc Collin dei Nouvelle Vague.

Chiara Civello raccoglie 12 tra i più celebri brani della musica francese, da Michel Legrand a Charles Aznavour passando per Charles Trenet, Édith Piaf, Jacques Brel… Il disco uscirà il 19 novembre per Kwaidan Records.

“Chansons: International French Standards” è un omaggio ai grandi autori francesi che dal 1945 al 1975 hanno marchiato a fuoco per decenni la scena internazionale con veri e propri capolavori. Da Michel Legrand a Charles Aznavour, Charles Trénet, Édith Piaf, Jacques Brel o Gilbert Bécaud e Francis Lai.

Nomi familiari per gli amanti della musica francese, ma spesso non per il grande pubblico internazionale. Quanti sanno che brani come “Feelings, The Good Life” o “My Way” siano stati tutti scritti da autori francesi? E questa è la grande sorpresa di questo nuovo progetto discografico: riscoprire le canzoni che hanno varcato i confini francesi per oltre 70 anni senza alcun riferimento alla loro eredità francese.

Il disco è stato anticipato da due brani: Perdiamoci scritto insieme al Premio Strega Emanuele Trevi che fa parte della colonna sonora della serie tv rai “Imma Tataranni” e un riadattamento in italiano di La vie en rose con la produzione di Marc Collin dei Nouvelle Vague e della clarinettista Anat Cohen, più volte nominata ai Grammy.

​LA VIDEOINTERVISTA

IL DISCO TRACCIA PER TRACCIA

1- I WILL WAIT FOR YOU (Les parapluies de Cherbourg)

Music : Michel Legrand Lyrics : Jacques Demy

Non poteva mancare nel mio album francese uno dei miei idoli Michel Legrand.

Tratto dall’iconico film Les parapluies de Cherbourg, I will wait for you è un tema di una dolcissima malinconia, come quasi tutta la musica di Legrand. Non dimenticherò mai la canzone di Legrand che mi ha cambiato la vita, dal titolo anche profetico: “What are you doing the rest of your life”. Dopo averla cantata in un’audizione per una borsa di studio del Berklee College of Music a soli 16 anni, l’ho vinta e, finito il liceo, sono partita… per il resto della mia vita.

2- YESTERDAY WHEN I WAS YOUNG (Hier encore)

Music : Charles AznavourLyrics : Charles Aznavour

Come se non bastasse riarrangiare la musica di questo pezzo senza tempo, traduco il suo stesso titolo. E dico: “Domani, quando sarò giovane”.

Più imparo a vivere l’ “adesso”, più il desiderio per le cose passate diventa una cosa vecchia, e abbracciare il presente, l’unico tempo che abbiamo, diventa un esercizio di fiducia, gioioso. E quale modo migliore per essere presenti, se non creare una festa giocosa e funky con una canzone malinconica del passato?

3- NON ANDARE VIA (Ne me quitte pas)

Music : Jacques Brel Lyrics : Jacques Brel Adapted by Gino Paoli

L’essenziale. Il vuoto a vincere.

4- UN UOMO, UNA DONNA (Un homme et une femme)

Music : Francis Lai Lyrics : Pierre Barouh Adapted by Herbert Pagani

Questa sembra una melodia già presente nel nostro pianeta prima dell’inizio della vita e Francis Lai l’ha solo trovata, captata. Qui abbiamo creato una piccola versione a La Nouvelle Vague Italiana.

5- POUR TOI (Feelings)

(Loulou Gasté / Albert SIMONIN, Marie-Hélène BOURQUIN)

“Pour Toi“ è una canzone scritta da Loulou Gaste uscita nel 1956 nel film “Le Feu Aux Poudres“ e interpretata dal cantante Dario Moreno nel film.

È stata riscoperta vent’anni dopo quando “Feelings” di Morris Albert con la stessa linea melodica è diventata un successo planetario. Dopo una lunga battaglia legale Loulou Gaste ha vinto la causa ed è considerato oggi coautore di Feelings.

È una di quelle storie che insegnano quanto anche le idee abbiano una loro vita indipendente, girano, si reincarnano e dobbiamo andare avanti nel coraggio del nostro amore….

6- LA VIE EN ROSE

Music : Louiguy Lyrics : Edith Piaf Adapted by Piero Leonard

“Ognuno pensa di sapere chi sei. Ma non è cosi. Sei libero…”

Una partecipazione speciale della mia migliore amica Anat Cohen al clarinetto, Marc Collin dei Nouvelle Vague e musicisti scelti appositamente per liberare la musica si sono uniti a me per questa nuova avventura.

“La vie en Rose è così inciso nel DNA del mondo che quando ho pensato alla mia interpretazione ho preferito far cantare prima gli ascoltatori con il loro cuore. Le note escono dal piano come una doccia di petali, nei primi secondi di una canzone che si apre sempre di più mentre scorre.

Una magia fresca respira nel mondo di oggi. E’ tua. Prenditela.

7- COL TEMPO SAI (Avec le temps)

Music : Leo Ferré Lyrics : Leo Ferré Adapted by Enrico Medail

È una canzone molto importante per me.

I miei genitori si erano da poco separati, immagino fosse un momento faticoso quando d’estate mio padre ed io piccola attraversavamo da soli in macchina tutta l’Italia per andare in Sicilia, nella nostra Modica.

Ascoltavamo sempre Gino Paoli e per passare il tempo cantavamo tutto il disco tante volte, che mi piaceva e mi divertiva molto. Tra le canzoni c’era Col Tempo.

Più di trent’anni dopo, mi trovavo in studio per registrare Chansons, ho chiesto ai musicisti di provare “Col Tempo” e quando ho iniziato a cantarla, per la prima volta, da adulta, sono ritornata a quei viaggi, ho sentito quanta malinconia c’era dentro quella canzone, dentro quella macchina, dentro mio padre.

8- PETITE FLEUR

Music : Sidney Bechet Lyrics : Henry Salvador

Questa melodia è un piccolo fiore del grande Sidney Bechet che ha attraversato l’oceano da New Orleans per sbocciare a Parigi sulle labbra di Henri Salvador che ne ha scritto le parole.

9– QUE RESTE-T-IL DE NOS AMOURS ? (I Wish You Love)

Music : Charles Trénet, Léon Chauliac Lyrics : Charles Trénet

Adapted by Chiara Civello

“Che cosa resta amore mio

Di me e di te e di te, soltanto io”

La fine di un’amore è una delle cose in cui la vita ci coglie più impreparati. Questa è una canzone che può accompagnare ogni fine e forse per questo accompagna la mia vita musicale dal mio secondo album “The Space Between”. E’ un buon amuleto.

10- THE GOODLIFE (La belle vie)

Music : Sacha Distel Lyrics : Jean Broussolle, Jack Reardon

Un classico che ho sentito sempre troppo veloce per me.

Sono riuscita a cantarlo nel mio tempo. Qui ed ora.

11- WHAT NOW MY LOVE (Et maintenant)

Music Gilbert Bécaud Lyrics : Pierre Delanoë

Un’altra fine. Perchè no? Ce ne sono tante nella vita. Immaginiamocela a Los Angeles.

12- MY WAY (Comme d’habitude)

Music : Gilles Thibaut Lyrics : Claude François, Jacques Revaux

Adapted by Paul Anka

Si. I did it my way.

Ogni volta che imparo una canzone, imparo qualcosa di me stessa e degli esseri umani.

Ogni canzone è come un primo bacio: ogni volta è diverso.

Ma più imparo a conoscermi e più so come avvicinare una canzone per interpretarla: parto dal silenzio.

VIDEO

IL TOUR

Queste le prime date del tour:

Rovereto 11 dicembre

Milano 17 e 18 dicembre – Blue Note

Roma 8 marzo – Auditorium

ABOUT CHIARA CIVELLO

Chiara Civello, nasce a Roma dove scopre l’amore per la musica. A 18 anni lascia la Capitale alla volta dell’America per frequentare il Berklee College of Music. In Usa diventa la prima artista Italiana ad esordire con la leggendaria etichetta Verve Records, con cui pubblica il suo album di debutto “Last Quarter Moon” (2005) che contiene il brano “Trouble” composto a quattro mani con Burt Bacharach, vero monumento della storia della musica. Negli anni sono tantissime le sue collaborazioni internazionali da Marc Ribot a Gilberto Gil e Tony Bennett che l’ha definita come “la miglior cantante jazz della sua generazione”. Il suo ultimo e sesto album di studio ”Eclipse” (2017) è un gioiello che racchiude tutti gli elementi che da sempre caratterizzano la sua musica grazie anche alla brillante produzione di Marc Collin (Nouvelle Vague) e ad una serie di collaborazioni come Francesco Bianconi dei Baustelle, Cristina Donà, Diego Mancino, Pippo Kaballà, Dimartino e Diana Tejera, i grandi musicisti brasiliani Pedro Sà e Roubinho Jacobina.

WEB & SOCIAL

https://www.facebook.com/chiaracivelloofficial

https://chiaracivello.com