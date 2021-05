Video e Testo. BEBA – “Narciso”

E’ on line il nuovo video del singolo di BEBA Narciso. Il video, diretto da Francesco Coppola, è un racconto in cui le immagini abbracciano e amplificano la forza emotiva del brano.

Le scene si sviluppano portando alla luce gli aspetti più controversi della storia espressi non solo didascalicamente ma aggiungendo una visione più concettuale rappresentata tramite la danza.

“Narciso” rappresenta un nuovo capitolo nella scrittura di Beba. Ispirata dal mito greco di Eco e Narciso, l’artista decide di affidare a questo singolo una tematica sensibile ed estremamente attuale attraverso il racconto, a distanza di tempo, di una storia d’amore tossica vissuta in prima persona.

Il brano fotografa gesti semplici e momenti che, dietro al velo della quotidianità, celano una violenza invisibile quanto reale, di cui spesso chi ne è vittima non riconosce e accetta i segnali.

Beba dona una parte di se stessa e del suo vissuto con trasparenza e con la volontà di esorcizzare attraverso la musica le proprie ferite, una catarsi che, partendo da un aneddoto personale, vuole essere un incoraggiamento a tutti coloro che si sentono intrappolati in una relazione abusiva.

Quella storia mi aveva fatto perdere ogni cosa attorno ma soprattutto dentro di me, proprio come la ninfa Eco che si innamora di Narciso fino a consumarsi. E’ stata la mia voce a salvarmi, la mia musica e il mio obiettivo nella vita mi hanno dato la forza di uscirne. Narciso racconta la mia storia ma il punto è che se è stata la mia storia, può essere quella di chiunque e ho capito che ero in dovere di raccontarla, prima per me e poi per gli altri. Io spero che possa far aprire gli occhi a chi non vuole vedere o che possa accompagnarvi se avete gli occhi ben fissi sull‘obiettivo.“

IL VIDEO

IL TESTO

Sembra un horror, ma è una storia vera

Le tue braccia come una galera

Dal volerti dentro a non volerti più addosso

Così mi fai male, adesso lasciami il polso

Quante volte ho fatto quella valigia, sì, ci ho provato

Mentre lui mi grida che cosa mi farà se lo faccio

Ma il mondo si ferma quando lo guardo

Non posso niente, sono un ostaggio

Era una vita fa

Nella tua macchina

Mi sono tolta le spine

Era una trappola

Ora mi manchi, ma

Con una mitragliatrice

Tu mi baci in bocca e spari

Io vorrei sparire

Tu mi baci in bocca e spari

Ci siamo detti: “Ti uccido”, sembravi impazzito

Come sarebbe andata non ci avessero diviso?

Va bene, bambino (Va bene, narciso)

Sarà come morire quando ci vedremo in giro

È tutto finito, sembravi impazzito

Ho promesso che nessuno mi avrebbe mai più ferito

(Va bene, bambino) Va bene, narciso

Sarà come morire quando ci vedremo in giro

Mentre mi tieni i fianchi, mi chiedi: “Posso fidarmi?”

Mi caveresti gli occhi così non guardo gli altri

Piangevo piano per paura di svegliarti

E che ricominciassimo ad urlare come pazzi

Ci hanno cacciato da duecento ristoranti

Fammi scendere, piuttosto torno in taxi

E mi vergogno tanto di come mi tratti

Che nascondevo i lividi e i messaggi

Era una vita fa

Nella tua macchina

Mi sono tolta le spine

Era una trappola

Ora mi manchi, ma

Con una mitragliatrice

Tu mi baci in bocca e spari

Io vorrei sparire

Tu mi baci in bocca e spari

Ci siamo detti: “Ti uccido”, sembravi impazzito

Come sarebbe andata non ci avessero diviso?

Va bene, bambino (Va bene, narciso)

Sarà come morire quando ci vedremo in giro

È tutto finito, sembravi impazzito

Ho promesso che nessuno mi avrebbe mai più ferito

(Va bene, bambino) Va bene, narciso

Sarà come morire quando ci vedremo in giro

(Io vorrei sparire)

Dice che sono bella

Anche quando piango per ore sperando che serva

(Io vorrei sparire)

Ora che sono a terra

Capisco che il mio primo amore assomiglia a una guerra

(Io vorrei sparire)

Stare con te è una malattia

Da tempo quella nello specchio non so più chi sia

(Io vorrei sparire)

Se non me ne vado adesso, non me ne andrò più via

Amarsi con disprezzo è follia

Ci siamo detti: “Ti uccido”, sembravi impazzito

Come sarebbe andata non ci avessero diviso?

Va bene, bambino (Va bene, narciso)

Sarà come morire quando ci vedremo in giro

È tutto finito, sembravi impazzito

Se non me ne fossi andata, alla fine mi avresti ucciso

(Va bene, bambino) Va bene, narciso

Sarà come morire quando ci vedremo in giro

(Io vorrei sparire)

(Io vorrei sparire)

(Io vorrei sparire)

(Io vorrei sparire)

ABOUT BEBA

Beba è un’artista torinese che si sta affermando come uno dei nomi più promettenti della scena urban italiana. A novembre 2019 Beba è stata invitata presso gli studi di VEVO a East London per registrare due session inedite dei brani “Groupie”, il suo singolo d’esordio per l’etichetta Island Records prodotto da Lazza, e “Tonica”, l’unica italiana tra i venti artisti selezionati da VEVO per DSCVR Artists To Watch 2020.

Beba, dopo aver preso parte a molti eventi hip hop e realizzato i primi street single, nel 2017 unisce il proprio talento a quello di Rossella Essence per proporre una musica dallo stile prettamente femminile: i temi affrontati nei testi e le produzioni musicali al passo coi tempi, unite a un’attitudine che non fa il verso agli uomini, infatti, definiscono subito un immaginario e un linguaggio inclusivi e, anche per questo, non comuni. I primi quattro brani realizzati da Beba con Rossella Essence – Fenty, Vaniglia, 3ND e Chicas usciti tra il 2017 e il 2018 – dimostrano tutte le sue capacità sia in ambito trap che rap e, non a caso, ricevono consensi da un pubblico trasversale. Grazie a questi singoli, Beba si propone come una assoluta novità per la musica urban italiana e attira molte attenzioni da parte dei media. A fine 2018, Beba entra in Island Records, e il suo primo pezzo per la label del gruppo Universal è Groupie, in cui spara una serie di punchline e rime a effetto su una produzione di Lazza. Poco dopo rilancia con Morosita, prodotta da Rossella Essence. Nel 2019, Beba diventa la prima rapper a partecipare al format di culto Real Talk e la puntata che la vede protagonista è tra le più viste. Poco dopo pubblica un nuovo singolo, “Male o bene”, in cui rinnova la collaborazione con Lazza che, questa volta, rappa con lei. Nell’estate, inoltre, colleziona un altro primato, partecipando al “Machete Mixtape 4” e diventando la prima donna della saga di culto della crew fondato da Salmo, Slait ed Hell Raton. Il disco batte ogni record e si piazza per 8 settimane di fila al primo posto della classifica FIMI/GFK. Nel 2020 pubblica i singoli “Come Le Storie”, “Cringe” insieme a Samurai Jay e “Airbnb”, brani che trovano un grande apprezzamento dal pubblico.

