Video: DUA LIPA – Swan Song

Esce oggi ‘Swan Song,’ il nuovissimo brano di Dua Lipa, la superstar pop mondiale, nominata quattro volte ai Brit Award del 2019 e una volta ai prossimi Grammy Award come “Best new Artist” .

Il brano e il video che lo accompagna precedono l’uscita del film ALITA: Angelo Della Battaglia, l’epica avventura prodotta da James Cameron e Jon Landau (AVATAR) e diretta da Robert Rodriguez (SIN CITY).

Il video, diretto da Floria Sigismondi , colloca Dua nelle pericolose strade di Iron City nel mezzo del mondo di Alita. Floria dice del video “Mentre nel film Alita è letteralmente alla ricerca di sè stessa, la sua storia è una potente allegoria per tutte quelle ragazze che ancora non sono a conoscenza del loro potere. Volevo giocare proprio con quella consapevolezza, gettando Dua in un angolo del mondo di Alita e permettendo ad Alita di agire come un surrogato che la conduce in un viaggio per scoprire che lei è più forte di quanto avesse mai immaginato.”

La canzone, scritta da Dua Lipa insieme a Justin Tranter, Kennedi Lykken, Mattias Larsson, Robin Fredriksson eTom Holkenborg, fa seguito a un anno vorticoso in cui Dua non ha fatto altro che infrangere record, come quello dell’artista femminile più streammata su Spotify nel 2018. Il suo inno d’indipendenza femminile nonchè successo mondiale ‘New Ruleè entrata nella storia dei BRIT Award diventando la prima artista femminile a ottenere cinque nomination, portando a casa gli Award per British Breakthrough Act e British Female Solo Artist. A oggi, Dua ha venduto oltre 40 milioni di singoli e quasi 3 milioni e mezzo di album in tutto il mondo raggiungedo la certificazione ORO anche in Italia.