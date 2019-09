Video: BOMBAY BICYCLE CLUB – Eat, Sleep, Wake (Nothing But You)

“Eat, Sleep, Wake (Nothing But You)” è il nuovo singolo dei Bombay Bicycle Club, brano che anticipa l’uscita del loro quinto album in uscita a gennaio 2020.

Everything Else Has Gone Wrong sarà pubblicato il 17 gennaio su Caroline International/Island Records. Questo album segue l’acclamato So Long, See You Tomorrow pubblicato nel 2014, nominato ai Mercury Music Prize e #1 in classifica.



Il nuovo disco è stato per la maggior parte registrato negli Stati Uniti insieme al produttore John Congleton (St. Vincent, Sharon Van Etten, War On Drugs), che ha vinto un Grammy Award,

Il video è stato girato in Ucraina e diretto da Louis Bhose, che per un po’ di tempo ha seguito la band in tour come tastierista e si è poi affermato come regista diventando un punto di riferimento per molti altri artisti tra cui Michael Kiwanuka & Tom Misch, Lewis Capaldi, The Big Moon e Loyle Carner.



Sul titolo del nuovo album, il cantante e chitarrista dice:

“Questo album è per chiunque abbia mai cercato e trovato conforto nella musica nel momento del bisogno, che si trattasse di farla o semplicemente di ascoltarla. Per me parla della frustrazione che deriva dal non sapermi esprimere mai appieno con gli altri, da tutte quelle conversazioni rimaste in sospeso o che hanno dato vita a fraintendimenti. Io comunico attraverso la musica, mi affido a lei”.

I Bombay Bicycle Club sono cresciuti e si sono evoluti molto rispetto al 2009, anno di pubblicazione del loro album d’esordio I Had The Blues But I Shook Them Loose, quando erano ancora dei teenager. Negli ultimi anni sono state davvero poche le band inglesi capaci di evitare le etichette e formare una fanbase così solida e variegata in tutto il mondo. Con un innato senso della melodia e del ritmo, la band ritorna sulle scene proprio quando anche le chitarre tornano ad essere un elemento fondamentale della musica inglese.



In concomitanza con l’annuncio dell’album, i Bombay Bicycle Club svelano una serie di date nel Regno Unito e in Irlanda che si aggiungono a quelle negli Stati Uniti e a quelle per la celebrazione dei 10 anni di I Had The Blues But I Shook Them Loose che hanno registrato il tutto esaurito in pochi secondi.