VENDITTI & DE GREGORI questa sera l’ultima data del tour a Roma [Info e scaletta]

Ultima data, questa sera sabato 23 dicembre, al Palazzo dello Sport di Roma, del tour VENDITTI & DE GREGORI.

La tournée, in poco più di un anno e mezzo, ha venduto oltre 400.000 biglietti per 86 date in tutta Italia, confermando una connessione indelebile tra gli artisti e il loro pubblico.

ANTONELLO VENDITTI e FRANCESCO DE GREGORI sono saliti insieme sul palco aprendo ogni concerto con “Bomba o non bomba”, “La leva calcistica della classe ’68” e “Modena”, per viaggiare poi attraverso i loro grandi classici, esibendosi solisti o riunendosi in duetto: tutti brani scritti nella storia che hanno vibrato di nuova vita, scaraventati con pieno diritto nella scena di oggi.

Ogni sera hanno unito, oltre alle loro voci, anche i musicisti con cui da anni collaborano, regalando oltre due ore di concerto con più di 25 canzoni radicate nella memoria collettiva e cantante a squarciagola dal pubblico.

Roma è la madrina che apre e chiude il cerchio: aperto oltre 50 anni fa, quando i fili dei loro destini si sono intrecciati per l’album “Theorius Campus” (1972), riaperto in un nuovo e affascinante intreccio il 18 giugno 2022 con la prima epica data del tour VENDITTI & DE GREGORI allo Stadio Olimpico, proseguito nei più prestigiosi teatri e anfiteatri, pronto a chiudersi sabato, annodato per sempre in una trama immortale di ricordi emozionanti e melodie condivise.

LA SCALETTA

Bomba o non bomba

La leva calcistica della classe ’68

Modena

Bufalo Bill

La storia

Peppino

Generale

Sotto il segno dei pesci

Dolce signora che bruci

L’agnello di Dio

Alice

Santa Lucia

Canzone

Dimmelo tu cos’è

Ci vorrebbe un amico

Notte prima degli esami

La donna cannone

Pablo

Che fantastica storia è la vita

Rimmel

San Lorenzo

Titanic

Alta marea

In questo mondo di ladri

Sempre e per sempre

Buonanotte fiorellino

Encore:

Roma capoccia

Ricordati di me

IL DISCO

L’album live “IL CONCERTO”, disponibile in digitale e nelle versioni CD, vinile 180 grammi e vinile 180 grammi in edizione autografata e numerata (quest’ultima in esclusiva su Sony Music Store) fissa per sempre nel tempo l’indimenticabile tour VENDITTI & DE GREGORI.

Perle e grandi classici, duetti inediti, arrangiamenti originali: l’album live “IL CONCERTO” non è un semplice greatest hits dal vivo, ma una visione artistica sul modo di affrontare la musica, con introspezione, passione e un suono straordinario.

Comprende una selezione di 17 brani, registrati in presa diretta durante diverse tappe del tour, che fanno rivivere le emozioni impresse nei ricordi di chiunque abbia visto questo live e sottolineano l’attualità del repertorio dei due artisti. Un disco che cattura l’essenza stessa della musica come linguaggio universale che parla al cuore e alla mente, unendo in un dialogo armonico stili musicali distinti.

LA MUSICA

