UTE LEMPER torna al Teatro Ariston di Sanremo [Info & Biglietti]

UTE LEMPER torna al Teatro Ariston di Sanremo dopo 31 anni dalla sua esibizione al Festival di Sanremo per un live unico!

Domani, giovedì 21 luglio, alle 21.30 la poliedrica artista terrà un concerto di brani arrangiato appositamente per l’Orchestra Sinfonica di Sanremo (direttore: Maestro Giancarlo De Lorenzo).

L’artista porterà sul palco brani del periodo di Weimar e altri che hanno segnato la sua vita come “Blowing in the wind”, “Je ne sais pas”, per un viaggio musicale che racconta in note Berlino, New York e Parigi.

Il concerto si inserisce all’interno della rassegna estiva “SANREMO SUMMER SYMPHONY 2022” organizzata dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e dal Comune di Sanremo.

“Sanremo Summer Symphony 2022” è una manifestazione, frutto della collaborazione tra Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, Comune di Sanremo, operatori della musica, del turismo e istituzioni, che vedrà artisti di fama nazionale e internazionale di musica classica, jazz, pop e rock esibirsi al Teatro Ariston (simbolo per eccellenza della cultura musicale leggera italiana), nella splendida cornice dell’Auditorium Franco Alfano; un vero e proprio teatro all’aperto con vista mare ripristinato al suo antico splendore, e nei borghi del ponente ligure con la rassegna “Musica nei Borghi”.

Il programma completo degli eventi di “Sanremo Summer Symphony 2022” è online su www.sinfonicasanremo.it

L’Orchestra Sinfonica di Sanremo è una delle più antiche e prestigiose realtà musicali italiane. Nata nel 1905, fa parte delle 12 Istituzioni Concertistico Orchestrali riconosciute dallo Stato ed è Istituzione Culturale di Interesse Regionale della Liguria. Dal 2003 ha acquisito la natura giuridica di Fondazione. Attenta alla valorizzazione dei giovani talenti, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo è dotata di una grande versatilità che le permette di eseguire, sempre con grandi riconoscimenti, sia il repertorio classico, che quelli romantico, moderno e contemporaneo. Dal 2015 Direttore Artistico e Stabile è il M° Giancarlo De Lorenzo.

INFO & BIGLIETTI

I biglietti sono disponibili sui circuiti e punti vendita TicketOne.it e presso la biglietteria del Teatro Ariston tutti i giorni dalle 17.00 alle 21.00 (il sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00).

Speciale promozione invece per chi acquista dal sito dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo: per chi prenota il biglietto al seguente link https://www.sinfonicasanremo2.it/prenotazioni/negozio/ute-lemper-berlin-paris-new-york-teatro-ariston-sanremo-riservato/ può usufruire di uno sconto per il biglietto in galleria o in platea. Il ritiro del biglietto di ingresso potrà avvenire direttamente alla cassa dell’Ariston il giorno stesso del concerto dietro presentazione del numero d’ordine o di nominativo ad esso associato.

photo rilasciata dall’artista – credito Lucas Allen