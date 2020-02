Tante iniziative per il 75esimo anniversario di BOB MARLEY

Sono iniziate le celebrazioni per MARLEY75, un intero anno di piani dedicati alla leggendaria icona culturale Bob Marley in occasione del suo 75° compleanno e del 40° anniversario del classico senza tempo “Redemption Song”.

In onore del “Mese della storia dei neri”, attualmente in corso, e in occasione dell’inizio di tutte le celebrazioni MARLEY75 nel 2020, il video musicale ufficiale di “Redemption Song” viene presentato oggi sul canale YouTube di Bob Marley. Realizzato dagli artisti francesi Octave Marsal e Theo De Gueltzl svela, con un’animazione mozzafiato, 2.747 disegni originali oltre a potenti simboli che amplificano la grandezza dei testi senza tempo della canzone e la loro importanza nel mondo di oggi. Il video evidenzia il contributo di Bob alla crescita della civiltà nera, nonché la sua manifestazione di speranza per tutta l’umanità.

Ispirato dalla Giamaica, patria di Bob, così come dalle intuizioni ricevute dalla sua famiglia, l’approccio artistico è stato quello di illustrare il mondo immaginario di Bob Marley in un modo che stimola fortemente l’autoriflessione. Marsal e De Gueltzl rivelano:

«Dalla storia della schiavitù e della Giamaica, la cultura rastafariana, l’eredità dei profeti (Haile Selassie, Marcus Garvey, Malcolm X), così come la vita personale di Bob, accompagniamo il pubblico in un viaggio attraverso allegorie e rappresentazioni».

La sequenza di apertura invita lo spettatore nella chitarra di Bob, una metafora visiva per la mente di Bob, e la nostra, in una ricerca di Redenzione. Inoltre, attingendo alla filosofia rastafariana, un altro elemento vitale della narrazione del video riguarda la valorizzazione della natura, della nostra Terra e della Patria.

Le celebrazioni di MARLEY75 includeranno tutto ciò che è musica, moda, arte, fotografia, tecnologia, sport e film, offrendo ai fan un accesso senza precedenti agli archivi della famiglia del leggendario artista. Insieme a YouTube, nuovi ed entusiasmanti contenuti saranno pubblicati nel corso dell’anno.

I festeggiamenti musicali MARLEY75 sono parte delle molte celebrazioni previste nel 2020. Ziggy Marley e Stephen Marley saranno gli headline del The BeachLife Festival, interpretando numerosi brani di Bob Marley in occasione del 75° compleanno del padre.

In questa era digitale, Bob Marley rimane uno degli artisti postumi più seguiti sui social media e MARLEY75 servirà a portare la sua musica e il suo messaggio sulle piattaforme digitali, raggiungendo un nuovo pubblico e nuove prospettive, anche grazie a contenuti e tecnologia innovativa. Durante l’anno saranno inoltre svelati speciali eventi live, contenuti digitali esclusivi, registrazioni e mostre, oltre a rari tesori che saranno rivelati nel corso dei mesi.

La musica di Bob Marley continua a ispirare generazioni su generazioni, poiché la sua eredità sopravvive attraverso il messaggio di amore, giustizia ed unità, un sentimento più che mai necessario nel 2020. In collaborazione con Tuff Gong e UMe, divisione di Universal Music Group, la famiglia Marley continuerà a garantire le massime qualità, integrità e cura per onorare l’eredità di Bob e per celebrare una delle figure più importanti e influenti del XX secolo.

Nel corso della storia, nessun artista ha dominato il mondo della musica come Bob Marley. Icona musicale, politica e spirituale di proporzioni mitiche, poeta e profeta, Marley è stato il primo artista giamaicano a dare voce alle lotte del suo popolo e alla cultura rastafariana, e il primo a guadagnare una fama mondiale. In Ottobre 2020 si festeggerà il 40 ° anniversario di ‘Redemption Song’. Pubblicata nel 1980 e tratta dal suo 9° album ‘Uprising’ (Island Records), la canzone è stata ispirata da un discorso del pan-africano Marcus Garvey, ed è considerata da molti come una delle più grandi canzoni mai scritte nella cultura popolare. In un’epoca in cui i disordini politici e l’oppressione sembrano più diffusi che mai, ‘Redemption Song’ mantiene una forza e un potere intensi e rappresenta una significativa testimonianza del messaggio di Bob Marley per il popolo. Il catalogo musicale di Bob Marley ha accumulato miliardi di stream e venduto milioni di album in tutto il mondo, mentre la sua raccolta di successi, ‘Legend’, rimane l’album reggae più venduto al mondo.

