TAME IMPALA ascolta il nuovo singolo “Lost In Yesterday”

Lost In Yesterday è il nuovo singolo di Tame Impala (Kevin Parker). Il brano è tratto dall’imminente quarto album “The Slow Rush” in uscita il 14 febbraio.

“Lost In Yestarday” è un tuffo profondo nella nostalgia spinta da una disco pazza e trainante. Un esame approfondito degli effetti del tempo sulla memoria, in “Lost In Yestarday” Parker si rende conto che anche i tempi più bui possono assumere dei connotati positivi. Guardare indietro può essere un’abitudine difficile da eliminare, ma una linea di basso compulsiva, un pizzico di magia elettronica e un coro catartico garantiscono una concentrazione orientata verso il futuro.



I SINGOLI GIA’ USCITI



Oltre a Lost In Yestarday I Tame Impala hanno condiviso tre singoli Posthumous Forgiveness, It Might Be Time, e Borderline.

IL NUOVO ALBUM

“The Slow Rush” è stato registrato tra Los Angeles e lo studio di Parker a Fremantle, sua città natale in Australia. I dodici brani sono stati registrati, prodotti e mixati da Parker. È possibile pre-ordinare The Slow Rush QUI ottenendo il download immediato dei due singoli. The Slow Rush sarà disponibile anche in quattro diversi formati su doppio vinile: edizione standard nera, edizione limitata color verde bosco, edizione esclusiva per i negozi indipendenti di colore rosso e blu e l’edizione esclusiva “splatter” per il sito dei Tame Impala.

The Slow Rush è un tuffo profondo nell’oceano del tempo che evoca la sensazione di una vita che passa in un battibaleno, di una tappa fondamentale che ti sfreccia davanti mentre stai guardando il tuo cellulare, è un inno di lode alla creazione e alla distruzione e all’interminabile ciclo della vita. All’inizio di quest’anno Parker ha detto al New York Times “Molti dei brani sostengono l’idea del tempo che passa, di quando vedi la tua vita passarti davanti rapidamente e sei in grado di vederla in modo chiaro. Sono stato spazzato via da quest’idea del tempo che passa. C’è qualcosa di veramente entusiasmante in tutto ciò.” La copertina dell’album è stata creata in collaborazione con Neil Krug e rappresenta un simbolo dell’umanità tutta inghiottito dall’ambiente circostante in un batter d’occhio.



Negli ultimi sei mesi i Tame Impala hanno partecipato in qualità di headliner a numerosi festival, tra i quali Splendour in the Grass, Coachella, Primavera, Lollapalooza, ACL e molti altri. Hanno inoltre presentato due nuovi brani al Saturday Night Live e hanno suonato concerti sold-out intorno al globo incluse due serate al Madison Square Garden di New York.



BIOGRAFIA



I Tame Impala sono Kevin Parker. Currents è il loro ultimo album certificato oro e acclamato dalla critica di tutto il mondo, con cui ottennero la seconda nomination ai GRAMMY. Dell’album Pitchfork ha scritto che “quasi ogni canzone di Currents rivela la vasta gamma di capacità di Parker e della sua crescente esperienza come produttore, arrangiatore, autore e cantante, mantenendo al contempo l’essenza dei Tame Impala.” NPR ha affermato, “[Parker] è fautore di una costante riscoperta…Questa sua dedizione all’evoluzione aiuta i Tame Impala ad essere i degni candidati al successo più duraturo.”



I Tame Impala girarono in tour gli Stati Uniti per la prima volta nel 2010, suonando in piccoli club con un pubblico di sole 200 persone. Dopo una serie di concerti negli Stati Uniti e grazie alle insistenti richieste dei fan di una performance live trascendentale, i Tame Impala iniziarono a partecipare ai festival in tutto il mondo come headliner e pubblicarono tre album – Innerspeaker, Lonerism e Currents. In qualità di autore e produttore, Parker ha collaborato con Travis Scott, SZA, Lady Gaga, Mark Ronson, Kanye West, Kali Uchis, Theophilus London, Miguel, A$AP Rocky e molti altri.

