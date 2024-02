SANREMO 2024 – DIODATO: ci siamo incontrati in questo posto che si chiama “Ti muovi”

Ti muovi è il titolo del brano che Diodato porterà in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo.

L’ESPERIENZA SANREMESE

Mi sto godendo il Festival fino in fondo. Spero che questa liberazione emotiva, che sto seguendo da anni, sia arrivata al culmine qui e sia arrivata a tutti quelli che mi hanno ascoltato.

Tutte le sere prima di salire sul palco mi dico: goditela! Cerco in quei tre minuti di sentire tutto e porto fuori questo movimento emozionale.

Mi sono abbandonato a questo flusso emotivo continuo.

L’ho fatto anche visivamente grazie al corpo di ballo. Ci siamo incontrati in questo posto che si chiama “Ti muovi”. La musica mi serve per abbattere le barriere e conoscermi. Io faccio musica proprio per parlare di me, per raccontare i miei limiti.

IL DUETTO

Nella serata di venerdì dedicata alle cover, Diodato si è esibito sul palco del Teatro Ariston con Amore che vieni, amore che vai di Fabrizio De Andrè, uno dei brani che l’hanno ispirato a diventare il cantautore che è oggi. Al suo fianco ci sarà un amico, Jack Savoretti, cantautore di origine genovese che lo accompagnerà in quest’esibizione unica per omaggiare Fabrizio De Andrè a 25 anni dalla sua scomparsa su uno dei palchi più importanti della musica italiana.

Amore che vieni, amore che vai è per me una canzone importantissima.

E’ stato il primo grande amore con De Andrè, il mio primo punto di contatto.

Ci ho impiegato un po’ per comprenderla, era molto distante da me e di come ero ma poi ho capito che era una canzone bellissima.

L’ho cantata a mio modo e ho cercato di fare una versione molto rock.

Quando è stata usata dieci anni fa per la colonna sonora di “Anni Felici” di Daniele Luchetti è stata una sorpresa.

Io ero all’inizio della mia carriera, ero un cantante emergente e questa canzone è stata il mio tramite con il mio primo Festival di Sanremo.

Poi quest’anno c’è anche la celebrazione dei 25 anni dalla scomparsa di De Andrè e mi sembrava un giusto tributo. Con Jack ho interagito parecchio negli ultimi anni. Con lui è venuta subito la giusta vibrazione. Lui ha accettato subito.

IL DISCO NUOVO

Ho deciso di registrare il mio viaggio musicale di questi anni. Per fare questo sono entrate alle Officine Meccaniche e ha registrato delle canzoni edite in presa diretta con la mia band.

Le registrazioni di queste session saranno contenute in un nuovo disco.

Non sarà un album da vivo ma un processo opposto. Brani che si trasformano e hanno vestiti e vibrazioni diversi.

E’ un disco anche sporco, un esperimento interessante che mi sta facendo pensare molto.

Un disco in studio che spero sia un corpo vivo.

IL TOUR

I miei concerti sono stati sempre un corpo vivo.

Il teatro ti pone davanti ad un sacro silenzio che ti impone di creare qualcosa di magico e di speciale. Il teatro è uno stimolo importante dove non puoi fare un semplice concerto.

16 imperdibili appuntamenti live porteranno il cantautore nuovamente on stage per un viaggio musicale introspettivo e intenso.

Un nuovo tour live che segue una tournée nei principali festival italiani nell’estate 2023 e dei live internazionali in Europa, in America e in Cina.

28 SETTEMBRE 2024 @ GROSSETO – TEATRO MODERNO (DATA ZERO)

01 OTTOBRE 2024 @ BARI – TEATRO PETRUZZELLI

05 OTTOBRE 2024 @ MESTRE (VE) – TEATRO TONIOLO

06 OTTOBRE 2024 @ MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI

09 OTTOBRE 2024 @ ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

11 OTTOBRE 2024 @ NAPOLI – TEATRO AUGUSTEO

18 OTTOBRE 2024 @ CIVITANOVA MARCHE (MC) – TEATRO ROSSINI

19 OTTOBRE 2024 @ PESCARA – TEATRO MASSIMO

23 OTTOBRE 2024 @ PALERMO – TEATRO GOLDEN

24 OTTOBRE 2024 @ CATANIA – TEATRO METROPOLITAN

26 OTTOBRE 2024 @ RENDE (CS) – TEATRO GARDEN

29 OTTOBRE 2024 @ FIRENZE – TEATRO VERDI

30 OTTOBRE 2024 @ BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM

14 NOVEMBRE 2024 @ TORINO – TEATRO COLOSSEO

16 NOVEMBRE 2024 @ MANTOVA – TEATRO SOCIALE

17 NOVEMBRE 2024 @ TRENTO – AUDITORIUM SANTA CHIARA

