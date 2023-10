“RELAX” è il titolo del nuovo disco di Calcutta che uscirà venerdì 20 ottobre

Si intitola “RELAX” il nuovo disco di Calcutta che uscirà venerdì 20 ottobre per Bomba Dischi/Sony Music.

Per la prima volta l’album sarà distribuito anche sul mercato francese per Bomba Dischi/Columbia Records (Sony Music France).

La sua ultima apparizione discografica risale al 2018, ma in questi cinque anni di silenzio il cantautore di Latina ha comunque lasciato qua e là sue tracce nel mondo della musica italiana con diverse collaborazioni in qualità di autore ed alcune partecipazioni speciali. Dopo aver annunciato a Maggio 2023 il tour nei palazzetti andato sold out in pochissimi giorni, abbiamo finalmente anche una data di uscita del suo nuovo lavoro. Il 20 ottobre vedrà la luce il disco che suonerà in concerto tra Novembre e Dicembre assieme ad altre perle del suo repertorio.

L’attesa è ormai terminata. Per ulteriori dettagli ci sarà da aspettare l’uscita dell’album. Senza fretta. Con calma. Relax.

LA COVER

IL TOUR

30 novembre 2023 Mantova, Pala Unical – SOLD OUT

02 dicembre 2023 Firenze, Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

03 dicembre 2023 Bologna, Unipol Arena – SOLD OUT

07 dicembre 2023 Roma, Palazzo dello Sport – SOLD OUT

08 dicembre 2023 Roma, Palazzo dello Sport – SOLD OUT

10 dicembre 2023 Bari, Palaflorio – SOLD OUT

12 dicembre 2023 Napoli, Palapartenope – SOLD OUT

14 dicembre 2023 Padova, Kioene Arena – SOLD OUT

16 dicembre 2023 Torino, Pala Alpitour – SOLD OUT

18 dicembre 2023 Milano, Mediolanum Forum – SOLD OUT

19 dicembre 2023 Milano, Mediolanum Forum – SOLD OUT

