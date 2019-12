REGALI DI NATALE: 10 idee last minute per musicomani

Vi proponiamo 10 regali di Natale ad hoc per gli amanti della musica, da cui attingere se siete a corto di idee.

Ci sono quelli bravi e preparatissimi che ci hanno pensato già da mesi, e quelli dell’ultimo momento. Se stai leggendo questo articolo, probabilmente appartieni alla seconda categoria, e sei ancora alla disperata ricerca dei regali di Natale. Niente è ancora perduto, rimboccatevi le maniche e ricordatevi che la scelta dei doni può essere un’esperienza niente male, soprattutto se il destinatario è un musicomane come voi: l’occasione vi dà l’imbarazzo della scelta tra Special Edition, cofanetti, libri e concerti da mettere sotto l’albero per i vostri cari e perché no, anche per voi! (Ho detto “anche per voi”, non “solo per voi”!)

ENZO GUATAMACCHI – “ATLANTE ROCK – VIAGGIO NEI LUOGHI DELLA MUSICA” (Hopeli)

Questo libro è una vera propria chicca natalizia per musicofili viaggiatori: una guida ricca di itinerari musicali, per chi sogna di viaggiare sulle tracce della storia del rock, ripercorrendo i luoghi che hanno ispirato la nascita di band, canzoni e sub-culture musicali.

DAVID BOWIE – “CONVERSATION PIECE”

A 50 anni dalla pubblicazione di “Space Oddity” e del secondo album “David Bowie”, esce “David Bowie Conversation Piece”, un cofanetto pieno di rarità contenute in 5 cd che coprono la produzione musicale di Bowie nel biennio 1968/69 con sessioni radio, home demo e registrazioni in studio. E se non è già troppo per il fortunato destinatario del regalo, c’è anche un libro fotografico ricco di memorabilia esclusivi della collezione di Ken Pitt e del David Bowie Archive.

MURAKAMI HARUKI e OZAWA SEIJI – “ASSOLUTAMENTE MUSICA” (Einaudi)

Due amici, quattro chiacchiere e moltissimi ricordi. Il più celebre scrittore giapponese contemporaneo e uno dei direttori d’orchestra più importanti del mondo hanno scritto un libro a quattro mani sulla musica, diviso in sei conversazioni e quattro interludi. Una “duetto” che ripercorre la storia e i protagonisti di questo mondo, assieme agli episodi delle loro vite legati alle sette note.

ABBONAMENTO ALL’I-DAYS 2020

Un regalo in prospettiva, ma se la prospettiva è quella di avere dinanzi a sé, di fila, System of a Down, Korn, Aerosmith, Foo Fighters, Vasco (si, c’è anche lui) e Billie Eilish allora vale la pena aspettare. Il Festival si terrà a Milano, all’Innovation District dell’Area Expo, dal 12 al 17 luglio. Regalo molto generoso, da fare solo a chi se lo merita davvero.

PRINCE – “1999 SUPER DELUXE EDITION”

“1999” non è un disco qualsiasi. Per questo vale la pena averlo anche in Super Delux Edition: 5 cd, 10 vinili, un dvd per un totale di 65 tracce. Oltre alle pubblicazioni ufficiali, ci sono 23 inediti in studio e una completa esibizione live del tour 1999, più un DVD contenente un concerto integrale e inedito del 1982. Per un Natale purple, più che rosso.

PINK FLOYD – “THE LATER YEARS 1987-2019”

Di Pink Floyd non se ne ha mai abbastanza. Ben vengano quindi edizioni, riedizioni e uscite speciali. Tipo questo cofanetto, dedicato all’ultimo periodo della band: 5 cd audio, 2 vinili, 5 dvd. E se non fosse già troppo, troverete anche fotografie, illustrazioni, memorabilia e riproduzioni relative a quel periodo. Psichedelia natalizia.

MUSE – “ORIGIN OF MUSE”

Se all’origine del vostro amore per i Muse c’è – perdonate il gioco di parole – Origin Of Symmetry, non potete farvi sfuggire l’occasione di regalare questo cofanetto a chi li venera almeno quanto voi. Perché bisogna averlo? Perché racconta gli esordi della band, con 4 CD e 9 vinili, contenuti in un libro-box di 48 pagine con un’intervista esclusiva ai componenti della band, e molto altro materiale che toglierà tempo a tombole e scope di Natale.

ROBBIE WILLIAMS – “THE CHRISTMAS PRESENT”

Nessun Natale è davvero Natale senza una degna colonna sonora. “The Christmas Present” di Robbie Williams è il regalo perfetto per chi non he mai abbastanza di ritornelli natalizi. Il primo album che l’ex-Take That dedica interamente al Natale è diviso in “Christmas Past” e “Christmas Future”, un po’ in stile Dickens, e presenta sia brani inediti che grandi classici cantati con altri artisti.

FRANK ZAPPA – “THE HOT RATS SESSIONS”

Per l’amico music-nerd e zappiano incallito, a 50 anni dall’uscita di una pietra miliare della musica mondiale esce “The Hot Rats Sessions”: una raccolta di 6 cd contenenti le composizioni registrate da Frank Zappa in studio nel 1969, tra cui mix insoliti e tracce inedite, più un libro di 28 pagine ricco di immagini rare. La perla: un contributo scritto di Matt Groening, fan della prima ora di Zappa.

FRANCO BATTIATO – “FLEURS -TRILOGIA COMPLETA”

Se dopo anni avete esaurito le idee per il regalo di Natale ai vostri genitori, “Fleurs”, la trilogia in Edizione Deluxe di Franco Battiato, può essere l’idea che vi manca. 3 LP colorati in edizione limitata e numerati, da cui si dipanano intense e sofisticate riletture di brani dei grandi cantautori italiani, canzoni originali ed alcuni inediti.