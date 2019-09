Recensione: THE NOTORIOUS B.I.G. – Ready to Die

Discostory selection: i dischi da ascoltare … TASSATIVO

Immaginatevi di stare 25 anni nel pieno della faida tra rapper della East Coast e quelli della West Coast.

Altro che i dissing di oggi!

Pistole, piombo, gangster. New York vs. Los Angeles. Questo era il clima del settembre 1994, anno nel quale è arrivato al top Christopher George Latore Wallace, meglio conosciuto con gli pseudonimi di The Notorious B.I.G. o più semplicemente Biggie o Biggie Smalls.

Uno dei più grandi personaggi della scena rap mondiale.

Ready to Die, il suo disco di debutto pubblicato proprio il 13 settembre del 1994, è paradossalmente l’unico album di Biggie pubblicato da vivo.

Ready to Die, licenziato dalla Bad Boy la label East coast di mister Sean “Puffy” Combs, è un disco seminale per il rap.

Sarebbe obbligatorio farlo ascoltare a ripetizione a qualsiasi ragazzino rapper prima ancora che inizi a parlare !

Struttura, liriche, beat, old school , innovazione, contaminazioni, samples, tensioni, il clima del ghetto. C’è tutto un mondo e una cultura nei suoi brani.

Un classico. Non c’è altro da aggiungere se non divorarselo!

Voto: 9,50

Track list:

Intro

Things Done Changed

Gimme the Loot

Machine Gun Funk

Warning

Ready to Die

One More Chance

Fuck Me (Interlude)

The What (featuring Method Man)

Juicy

Everyday Struggle

Me & My Bitch

Big Poppa

Respect

Friend of Mine

Unbelievable

Suicidal Thoughts

Discografia:

Ready to Die (1994)

Life After Death (1997)

Born Again (1999)

Duets: The Final Chapter (2005)

