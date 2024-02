Recensione: SIMPLE MINDS – “Sparkle in the Rain”

Discostory essential: le interviste e le recensioni da rileggere … TASSATIVO

Usciva il 6 febbraio 1984, ovvero quarant’anni fa , Sparkle in the Rain è il sesto album in studio del gruppo musicale scozzese dei Simple Minds.

“Sparkle in the Rain” segnato una svolta nel sound dei Simple Minds. Un album generalmente orientato al rock, un allontanamento dall’estetica new wave del suo acclamato predecessore New Gold Dream (81/82/83/84) e senza dubbio un disco di transazione verso il pop-rock del successivo album “Once Upon a Time” del 1985.

LE CURIOSITA’

Produzione: L’album è stato prodotto da Steve Lillywhite, noto per il suo lavoro con band come U2 e Big Country. La sua influenza si sente nel sound potente e dinamico dell’album.

Singoli di successo: Dall’album sono stati estratti singoli di successo come “Waterfront”, “Speed Your Love to Me” e “Up on the Catwalk”, che hanno contribuito a consolidare la popolarità della band.

Influenza culturale: Il brano “Waterfront” è diventato un vero e proprio inno, tanto che è stato utilizzato in diverse produzioni televisive e cinematografiche.

Registrato: Nel settembre 1983, i Simple Minds si recarono al Monnow Valley Studio a Rockfield, vicino a Monmouth in Galles, per tre settimane per lavorare su del nuovo materiale.

L’uscita: A causa del desiderio di pubblicare l’album in tutto il mondo simultaneamente, i Simple Minds decisero di non mettere il disco in vendita prima di Natale 1983, pubblicando invece Sparkle in the Rain il 6 febbraio 1984.

Classifica: Il disco ha raggiunto la numero uno della classifica album in Uk vendendo oltre 300.000 copie vendute e si è posizionato alla numero quarantasei nella classifica di fine anno.

In Italia: l’album arrivo fino alla posizione numero dieci posizionandosi alla numero 41 nei dischi dei 1984.

SCORE: 8,50

TRACKLIST

Up on the Catwalk – 4:45

Book of Brilliant Things – 4:20

Speed Your Love to Me – 4:25

Waterfront – 4:49

East at Easter – 3:30

Street Hassle – 5:15 (Reed)

White Hot Day – 4:33

“C” Moon Cry Like a Baby – 4:21

The Kick Inside of Me – 4:45

Shake Off the Ghosts – 3:58

DISCOGRAFIA

1979 – Life in a Day

1979 – Real to Real Cacophony

1980 – Empires and Dance

1981 – Sons and Fascination/Sister Feelings Call

1982 – New Gold Dream (81-82-83-84)

1984 – Sparkle in the Rain

1985 – Once Upon a Time

1989 – Street Fighting Years

1991 – Real Life

1995 – Good News from the Next World

1998 – Néapolis

1999 – Our Secrets Are The Same

2001 – Neon Lights

2002 – Cry

2005 – Black & White 050505

2009 – Graffiti Soul

2014 – Big Music

2018 – Walk Between Worlds

2022 – Direction Of The Heart

