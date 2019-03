Recensione: LIGABUE – Start

Un nuovo disco del Liga ha sempre una duplice interpretazione: essere una certezza ed essere sempre la solita solfa.

Questo è in genere l’impatto. Chi lo ama indistamente e chi non lo può indistintamente.

E’ arduo trovare una via di mezzo.

Mi viene difficile avere un parere obiettivo. Un nuovo disco del Liga ha un valore assoluto imprescindibile, come un disco di Vasco o un disco di Springsteen.

Non puoi valutarlo senza pensare alla sua carriera, al suo spessore artistico.

Questo “Start” ha le solite e vincenti qualità dei dischi di Ligabue: testi sociali e generazionali (Luci d’America, Io in questo mondo, Il tempo davanti ) , energia per essere suonato in versione live (Ancora noi proprio confezionata per questo o anche La cattiva compagnia) e ballatone romantiche (Mai dire mai).

Un cliché che ha sempre funzionato e continuerà a funzionare.

Se guardo invece questo “Start” sotto il profilo dell’innovazione non ci trovo proprio nulla. Nonostante la produzione di un “giovane” come Federico Nardelli (Galeffi, Siberia, Gazelle) sembra che Ligabue sia rimasto fermo ad un ventennio fa nel modo di fare musica. Quasi come non ci sia stata una volontà di evoluzione stilistica e sonora.

Ma fa niente. Chi ama il Liga lo vuole così.

Non lo vuole jazzy, non lo vuole hip hop, non lo vuole elettronico.

Lo vuole così, rock, ruspante, sessantenne.

Punto e basta!

ps. 38 minuti ? Va bene che volevi pochi fronzoli , ma 38 minuti sono veramente un po’ pochini Liga…

Score: 6,15

Tre brani da ascoltare subito: Luci d’America – Mai dire mai – Certe donne brillano



Quotes:



Io non ti conosco

Tu non conosci me

Hai mai conosciuto qualche d’uno per davvero

Non è una scusa buona

Non è una scusa e basta

Hai mai conosciuto qualche d’uno che ti conosca

Vieni a vedermi in mano

Se pensi che sia un bluff

Ma c’è qualcosa giuro ancora sotto questa pelle

Non morirà nessuno

Morire poi perché?

Dicono che siamo tutti polvere di stelle

[Ritornello]

Ho bisogno di te

Che hai bisogno di me

Per cambiare il tuo mondo

Hai bisogno di me

Che ho bisogno di te

Per cambiare il mio mondo

(Polvere di stelle)

Vieni qui e guarda fuori

Fammi un po’ vedere come tu la vedi

Io vedo fumo sulle macerie

Tu guardi nello stesso punto e sorridi

Dai che allora andiamo al mare

La penisola intanto riesce a galleggiare

Facciamo che guido e tu guardi fuori

Perché a guardare resti tu la migliore

Serve pane e fortuna

Serve vino e coraggio

Soprattutto ci vogliono

Buoni compagni di viaggio

Le luci d’America

Le stelle sull’Africa

Si accende lo spettacolo

Le luci che ti scappano dall’anima

(Luci d’America)

Quello che mi fa la guerra

Ce l’ha con me ce l’ho con me

Sono io che gli do corda

Sembra duro come il ferro

Non ha pietà è sempre qua

Con quell’aria da bastardo

Quello che l’affitto non me l’ha pagato mai

La verità che so che la sa da sempre pure lui

A quella faccia che ho

Quello che scarpe in cui sto

Quello che mi fa la guerra

A quella casa in cui sto

Quello specchio che ho

Quello che mi fa la guerra

Quello che mi fa la guerra

Sta qui con me il suo perché

Sembra pura cattiveria

Viver nella mia memoria

Non va più via ha nostalgia

Di quando dava più battaglia

Finge di dormire ma non ha dormito mai

La verità che so che la sa da sempre pure lui

A quella faccia che ho

Quello che scarpe in cui sto

Quello che mi fa la guerra

A quella casa in cui sto

Quello specchio che ho

Quello che mi fa la guerra

(Quello che mi fa la guerra )

C’è un’auto che mi aspetta

Un’altra volta ancora

E un’altra volta ancora per fortuna

Mi faccio trovar pronto

Ma non sapete tutto

Nessuno sa mai tutto di qualcuno

C’è un palco in qualche posto

E sotto qualche cielo

Mi porto dietro tutto come sempre

Vi voglio far ballare che la giornata è dura

Sarebbe il mio lavoro e non lo è per niente

Io in questo mondo

Cammino come so

E mentre vado penso a quando torno

E mentre torno penso a quando andrò

Li si accende tutto

Un cuore che trabocca

E l’onda che nessuno può fermare

Lo show ce l’ho di fronte

Se solo vi vedeste

Un mondo dentro un mondo che è già un po’ migliore

Io in questo mondo

Cammino come so

E mentre vado penso a quando torno

E mentre torno penso a quando andrò

Ed io in questo mondo

Cammino come so

E mentre vado penso a quando torno

E mentre torno penso a quando andrò

(Io in questo mondo)

Nel filmino ci muoviamo a scatti

Che l’abbiamo riversato tardi

E mia madre li è soltanto una ragazza

E con il tempo li davanti

Mio padre che sicuro di piacere

Sempre in bocca un’altra nazionale

E l’estate in cui porta baffi orrendi

E il suo tempo li davanti

Con il tempo che ci spetta

Con il tempo che ci tocca e nessuno in quel momento

Sembra chiedersi per niente

Come mai sarebbe stato questo tempo

Poi mia madre sopra ad un’altalena

Fa le smorfie e gioca a far la Loren

I capelli cotonati e denti bianchi

E tutto il tempo li davanti

Tiro con i sandali e un pallone

Che mio padre ricalcia male

Non abbiamo mai giocato tanto

Con il tempo li davanti

Tutto il tempo che ci spetta

Tutto il tempo che ci tocca

E nessuno in quel momento vuole chiedersi per niente

Come mai sarebbe stato questo tempo

Poi posiamo come per la foto

Ci mettiamo fermi ed abbracciati

Sorridiamo senza fare finta

Con il tempo li davanti con il tempo che ci spetta

Tutto il tempo che ci tocca

E nessuno in quel momento vuole chiedersi per niente

Come mai sarebbe stato questo tempo

E nessuno in quel momento vuole chiedersi per niente

Come mai sarebbe stato questo tempo

Come mai sarebbe stato questo tempo

(Il tempo davanti )

Tracklist:

Polvere di stelle

Ancora noi

Luci d’America

Quello che mi fa la guerra

Mai dire mai

Certe donne brillano

Vita morte e miracoli

La cattiva compagnia

Io in questo mondo

Il tempo davanti

Discografia:

1990 – Ligabue

1991 – Lambrusco coltelli rose & pop corn

1993 – Sopravvissuti e sopravviventi

1994 – A che ora è la fine del mondo?

1995 – Buon compleanno Elvis

1999 – Miss Mondo

2002 – Fuori come va?

2005 – Nome e cognome

2010 – Arrivederci, mostro!

2013 – Mondovisione

2016 – Made in Italy

2019 – Start