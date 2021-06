Recensione: LA MUNICIPÀL – “Per resistere al tuo fianco”

“Per resistere al tuo fianco” è il quarto disco de La Municipàl e chiude il percorso del progetto “Per resistere alle mode”, viaggio artistico della band inaugurato nel 2020 con la pubblicazione di doppi singoli rilasciati in digitale e in formato vinile 45 giri a tiratura limitata, ora raccolti insieme ad altri inediti nel nuovo album, coprodotto da luovo e Artist First.

La Municipàl, duo formato dai fratelli Carmine e Isabella Tundo, è una dimensione. Precisa. Quella comfort zone capace di accoglierti sempre senza deluderti mai. E poi è un progetto intimo e senza fronzoli che se proprio deve cambiare lo fa con un altro nome, un’altra storia, altrettanto valida e di qualità. Carmine Tundo lo ha già fatto con “Diego Rivera” e con il disco “Gran riserva” (DISCOGRAPHIA CLANDESTINA / Artist First 2020) nel quale tra i migliori pezzi compare, senza dubbio, Santa Maria al Bagno.

“Per resistere al tuo fianco”, come dice il titolo, fotografa con esattezza il modo migliore per restarsi accanto, per sentirsi meno soli. “Nei periodi difficili – scrive La Municipàl – si riscoprono parti di se stessi che credevamo sopite e ci si rende conto di quali siano le cose che realmente riteniamo più care e importanti”.

Il sound del disco riprende le sonorità tipiche della band ma con un occhio di riguardo al live. Non capita di rado, durante l’ascolto di “Per resistere al tuo fianco”, di essere catapultati con il pensiero e le emozioni sotto un palco di un live club o di un chiostro di una città di provincia. Ma ci siamo, eh? Perché anche per la Municipàl è tempo di live, con un’apertura internazionale a Parigi il 21 giugno prossimo. Qui di seguito il calendario completo: 21 GIUGNO Parigi @ AREZZO WAVE IN PARIS; 23 GIUGNO Taranto @ JACKSTORE SOCIAL CLUB; 26 GIUGNO Napoli @ PALAZZO REALE SUMMER FEST; 27 GIUGNO Ancona @LA BANCHINA; 3 LUGLIO Lecce @ EX CONVENTO DEI TEATINI; 15 LUGLIO Biella @ RELOAD SOUND FESTIVAL; 21 LUGLIO Segrate (MI) @ MAGNOLIA; 22 LUGLIO Galzignano Terme (PD) @ ANFITEATRO DEL VENDA; 23 LUGLIO Massarella (FI) @ REALITY BITES FESTIVAL; 31 LUGLIO Bergamo @ SPAZIO POLARESCO; 05 AGOSTO Mogliano Veneto (TV) @ SUMMER NITE LOVE FESTIVAL; 7 AGOSTO Tricase (LE) @ ESCO DI RADIO.

Il tour sarà senza dubbio l’occasione per ascoltarlo questo nuovo gioiellino della musica indipendente italiana. Composto da 11 pezzi, il disco parte dalla title track “Per resistere al tuo fianco”, un crescendo strumentale che ti porta direttamente nel pieno del significato del progetto: sentirsi parte di una storia comune dove le difficoltà si possono superare insieme alle persone più care. “Per resistere alle mode” racconta di quanto a volte ci si sente fuori fuoco (fuori moda appunto) e di quanto a volte si stia bene in quei panni lì.

“Se io fossi come te cambierei il mondo” è una ballata romantica, “La terza stagione di Dark” è un crescendo di sentimenti, una confusione di emozioni. “Finisce qui” è uno sguardo musicato al futuro, “L’Orsa Maggiore” è un salto nostalgico nel passato, “Al diavolo” è una trasposizione in musica della rabbia d’amore.

Le ultime quattro tracce sono, a mio parere, le migliori del disco. Pubblicate come doppi singoli, ti catapultano in quella dimensione di riconoscibilità di cui si parlava all’inizio, quella di cui un ascoltatore affezionato della band non può fare a meno. “Quando crollerà il governo” parla di amore fraterno: è stata scritta in un momento difficile della band, caratterizzato della distanza tra Carmine e Isabella, coincidente con uno scenario politico precario e decadente che rende ogni emozione più vera e ci fa capire quanto si abbia bisogno l’uno dell’altro nonostante si finga di essere forti e di stare bene; “Fuoriposto”, parla dell’essere diversi, di non sentirsi a proprio agio nelle situazioni, e di quanto a volte questo serva per stare bene con se stessi. “Canzone d’addio” e “Cosa me ne faccio di noi” parlano d’amore puro. Perché l’amore è anche vomitare in faccia tutta la verità e lasciarsi andare, è ripercorrere i momenti felici ma soprattutto quelli più duri, è capire quanto si è stati fortunati, nonostante tutto, ad amare e ad essere amati.

E sti due non sbagliano un colpo. Mai.

Io ho già un posto prenotato nella mia città del cuore per il live. E voi?

SCORE: 7,50

DA ASCOLTARE SUBITO:

Quando crollerà il governo – Fuori posto – Cosa me ne faccio di noi

DA SKIPPARE SUBITO:

Al diavolo – Finisce qui

DISCOGRAFIA

2016 – Le nostre guerre perdute

2018 – B Side

2019 – Bellissimi difetti

