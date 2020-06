Recensione: BLACK EYED PEAS – “Translation”

La transazione dei Black Eyed Peas dall’hip hop ai ritmi latini e al reggaeton è avvenuta. Operazione compiuta. Mutazione effettuata.

Dimenticatevi i BEP del passato. Questo “Translation”unisce tutte le essenze ballabili degli ultimi anni: hip-hop, pop, dance, reggaeton e trap.

Per fare questo i Black Eyed Peas hanno chiesto collaborazioni con le voci più “hot” del mondo. Tra queste, Shakira nella sexy e seducente “GIRL LIKE ME”, Tyga e Nicky Jam in “VIDA LOCA”, Becky G in “DURO HARD” e French Montana che porta uno stile molto “East Coast” in “MABUTI”. Tutto culmina in “NEWS TODAY” con osservazioni provocatorie e potenti sulla vita nel 2020.

Ad anticipare “Translation” la hit “RITMO (Bad Boys For Life)” con J Balvin e “MAMACITA” con Ozuna e J Rey Soul.

Il primo esperimento di un disco tormentone per intero!

Difficile da ascoltare fino alla fine… sempre se no sei ad un party a bordo mare!

SCORE : 6,25

TRE BRANI DA ASCOLTARE SUBITO:

Feel The Beat – Girl Like Me – Mabuti

DISCOGRAFIA

1998 – Behind the Front

2000 – Bridging the Gap

2003 – Elephunk

2005 – Monkey Business

2009 – The E.N.D.

2010 – The Beginning

2018 – Masters of the Sun Vol. 1

2020 – Translation

