Playlist: DIANA ROSS. La diva del soul

Oggi, 26 marzo, compie 80 anni DIANA ROSS, la Regina indiscussa del soul e della disco.

Diana Ross, nata il 26 marzo 1944, è una cantante e attrice americana. È stata la voce principale del gruppo vocale The Supremes, che è diventato l’atto di maggior successo della Motown negli anni ’60 e uno dei gruppi femminili più venduti al mondo. Le Supremes rimangono il gruppo femminile con il maggior numero di singoli al primo posto nella classifica U.S. Billboard Hot 100, tra cui “Where Did Our Love Go”, “Baby Love”, “Come See About Me”, “Stop! In the Name of Love” e “Love Child”.

Dopo aver lasciato le Supremes nel 1970, Diana Ross ha intrapreso una carriera musicale da solista di grande successo. Il suo album di debutto omonimo e i singoli “Ain’t No Mountain High Enough” (il suo primo numero uno negli Stati Uniti) e “Reach Out and Touch (Somebody’s Hand)” hanno segnato l’inizio di una serie di successi. Altri album di successo includono “Touch Me in the Morning” (1973), “Mahogany” (1975), “Diana Ross” (1976) e “Diana” (1980), insieme ai singoli al primo posto come “Love Hangover” e “Upside Down”.

Diana Ross ha anche avuto successo come attrice. Il suo ruolo da protagonista nel film “Lady Sings the Blues” (1972), in cui ha interpretato Billie Holiday, le ha valso un Golden Globe e una nomination all’Oscar. Ha anche recitato in altri film come “Mahogany” (1975) e “The Wiz” (1978). La sua carriera da solista ha prodotto 25 album in studio, numerosi singoli e compilation che hanno venduto oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo.

Oggi, in occasione del suo 80° compleanno, vogliamo festeggiare con una super playlist dedicata alla sua musica! Auguri, Diana Ross! 🎉🎂🎶

PH: Profilo fb