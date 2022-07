PINGUINI vs. RHOVE. Cosa è successo?

Concerto finito con il pubblico che ha iniziato ad insultarlo.

Inaspettatamente sulla questione è arrivato un post dei Pinguini Tattici Nucleari che hanno commentano negativamente l’atteggiamento di Rhove.

Rhove suonava nei giorni scorsi in Sicilia (il 10 al Lua Beach di Catania e l’11 al Mamacita di Terrasina)

Il rapper, come si vede nei tanti video che sono diventato virali, ha polemizzato con il pubblico delle prime file.

Mi sono fermato perché un quarto di voi era fermo a fine concerto e non esiste che all’ultima canzone stiate fermi. Non esiste ragazzi! Il concerto è finito adesso e non avete ancora saltato un cazzo! È un problema. Quindi bella per chi ha saltato, per il resto mi dispiace ragazzi, divertitevi un po’ di più, ciao». In sottofondo alcuni fan urlavano «Se non metti l’ultima, noi non ce ne andiamo!».