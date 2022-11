PINGUINI TATTICI NUCLEARI: attraversiamo i luoghi comuni della nostra generazione

“Fake News” è il titolo del nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari (in uscita venerdì 2 dicembre).

Anticipato dai singoli Giovani Wannabe e Ricordi raccoglie, in 14 brani, gli ultimi due anni dei Pinguini Tattici Nucleari, dopo il fortunato EP AHIA!.

I Pinguini hanno raccontato la genesi del disco e questi due anni di musica e vita durante una conferenza stampa svoltasi a Milano.

IL TITOLO

Il titolo “Fake News” nasce quest’estata. Eravamo a Cattolica e parlavamo tra noi del più e del meno, la vita di una band è una vita di condivisione e abbiamo iniziato a parlare di fake news e di come queste possano influenzare la vita. Quando si pensa a una fake news si immagina un’informazione falsa, fatta circolare in rete per influenzare l’opinione pubblica, per raccogliere click, per fare clamore. Questa tipologia di notizie è difficile da individuare e da smentire, perché non è né completamente falsa né completamente vera, e spesso è amplificata dai social media. Le fake news hanno un fascino incredibile. La verità di fatto è una, le Fake news sono invece infinite.

Da parte di certe persone c’è una specie di piacere creare fake news.

Il problema è che non ci sappiamo ancora bene difendere. Tutti possiamo essere preda di questo e possono essere pericolosissime. Il sonno della ragione genera le fake news.

IL DISCO

È un rischio parlare di qualcosa di autoreferenziale in una canzone, può essere terapeutico per chi scrive ma anche interessante per il pubblico.

In questo disco c’è la nostra verità. Un album di nostre verità che, ossiricamente, si intitola fake news. Nel disco c’è la pandemia, il confinamento e ci sono delle canzoni di solitudine.

L’aspetto comunitario e di stare insieme è sempre stato importantissimo, primo di tutto perché siamo una band.

Ci completiamo a vicenda. Ognuno ha la propria specificità, sensibilità e il proprio strumento. Siamo una squadra con tutti i suoi valori importanti per affrontare la vita. La prima stesura dell’album risale a un anno e mezzo fa.

Lo sentiamo come un album, maturo ma non marcio, perché sappiamo che la maturità può essere l’anticamera di diventare marciume.

Per questo vogliamo essere una panta-band (da Panta rhei; ndr) sempre in movimento e in evoluzione!

IL NOSTRO POP

Siamo orgogliosi di questo disco perché è un disco ampio.

Ci sono brani anche sperimentali rispetto al pop tradizionale …ci sono pezzi che guardano alle nuove tendenze e brani che suonano più antichi che hanno la costruzione cantautoriale.

Un disco molto vario come ci piace fare sempre. Nel pop ci sono degli spazi da riempire per ogni generazione

Noi semplicemente e naturalmente riempiano uno spazio che oggi non è così solcato e frequentato.

Il nostro pop è mainstream ma paradossalmente quasi di nicchia.

Importante per noi è rimanere nel tempo

Dobbiamo ancora dimostrare molto. Siamo qualcosa di diverso, attraversiamo e rappresentiamo i luoghi comuni della nostra generazione pensiamo che ci siano poche band di questo genere in Italia mentre all’estero questo spazio è occupato da band come i Coldplay e i The 1975 e tanti altri.

TRACKLIST

01_Zen

02_ L’ultima volta

03_Hold On

04_Stage Diving

05_Ricordi

06_Melting Pop

07_Forse

08_Fede

09_Dentista Croazia

10_Hikikomori

11_Giovani Wannabe

12_Barfly

13_Non sono cool

14_ Cena di classe

I FORMATI

Basta un tweet da parte di un fan dubbioso ed ecco che si genera un effetto a cascata, fino alla notizia: “I Pinguini Tattici Nucleari si sciolgono”. Una foto sfocata e subito: “Sboccia l’amore tra due membri dei Pinguini Tattici Nucleari”. O ancora: “Ritrovati senza vita i corpi dei Pinguini Tattici Nucleari”, “I Pinguini Tattici Nucleari entrano nel business delle droghe leggere”, gli esempi si moltiplicano, possono ignorare la realtà dei fatti e pervadere ogni area della comunicazione mediale, dalla cronaca dei quotidiani ai giornali di economia e politica, dalle agenzie stampa al gossip e al mondo lifestyle.

Ed ecco perché Fake News avrà quattro diverse cover, riferite a quattro diverse aree di informazione, scritte da quattro giornalisti che, per l’occasione, hanno inventato la loro speciale “fake story”, riferita al mondo dei Pinguini Tattici Nucleari.

LA MOSTRA

In occasione dell’uscita del nuovo album, è stata organizzata una vera e propria mostra aperta al pubblico in collaborazione con Spotify (dal 2 al 4 dicembre c/o Ride Milano, Via Valenza 2), un’esperienza immersiva in cui l’allestimento di ciascuna sala racconterà un brano dell’album.

INSTORE

Fake News è disponibile dal 2 dicembre in tutti gli store in cd e vinile con quattro

differenti cover e su tutte le piattaforme digitali per Columbia Records/Sony Music Italy.

