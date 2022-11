NGN – Next Generation Newsic: ANGIE

Il disco arriva dopo un lungo percorso di un anno che ha visto la cantautrice sarda, popolarissima sui social, vincere il contest musicale del noto portale Webboh.it, pubblicare i singoli “Scema” e “FAKE”.

Ogni canzone nell’EP è dedicata a una persona diversa: “Fuckboy” è per il ragazzo che mi ha spezzato il cuore, “bolledisapone” è per la mia crush, “Scema” è per me, “FAKE” è per una ragazza che è stata falsa con me, “Universo” è per la persona che amo – racconta Angie – Sono 5 lettere diverse. “Per te, da me”. Per te che ascolti il disco e lo rendi tuo. Ma anche per me.

Nel 2020, poco prima che scoppiasse la pandemia ho fatto un tatuaggio, in cui c’è scritto proprio “Per te” per ricordarmi di non dimenticare mai di fare le cose per me stessa, di fare le cose per la Angie del 2020 che sognava di pubblicare le sue canzoni.

Questo EP è il mio modo per dire “Angie, ho pubblicato il mio primo ep ed è “Per te”».