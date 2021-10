MICHELE BRAVI esce il videoclip di “CRONACA DI UN TEMPO INCERTO”

Esce oggi il videoclip di “Cronaca di un Tempo Incerto” di Michele Bravi, da lui sceneggiato e interpretato, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e accompagnato dall’uscita dell’extended version del suo disco in versione LP autografata.

Chi non si è sentito almeno una volta protagonista di una “cronaca di un tempo incerto”, nell’ultimo anno e mezzo? La domanda è retorica, perché la risposta è ovvia. C’è però una persona che più di altre, e ben prima che una pandemia sconvolgesse le esistenze di tutti, con quell’incertezza ci ha lottato duramente, e per ben altre ragioni. Ma da quell’incertezza ha tirato fuori quello che è oggi.

Un uomo nuovo, più forte, che crede ancora di più nel potere della musica e nella forza dell’arte come strumenti in grado di salvare anime.Sentire parlare Michele Bravi è incredibile. Staresti ad ascoltarlo ore e ore, perché senti che ha voglia di condividere e tirare fuori tutto quello che per troppo dentro ha tenuto al riparo da occhi indiscreti. Per esempio, la sua immensa voglia di creare, di rompere i confini tra le arti e creare contaminazioni. In questo caso parliamo ovviamente di musica, ma anche di cinema.

Oggi, infatti, esce il videoclip di “Cronaca di un tempo incerto”, un lavoro incredibile di cui lo stesso Michele Bravi ha scritto la sceneggiatura a quattro mani con Nicola Sorcinelli – che è anche il regista – e in cui ha recitato con l’attore Sergio Albelli. Un cortometraggio profondo, che narra le vicende di un padre e di un figlio immersi in uno scenario post-apocalittico, che cercano di sopravvivere all’incertezza del futuro aggrappandosi l’uno all’altro.

Il videoclip, che in realtà è un vero e proprio short-movie, è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione “Alice nella Città” in anteprima, e si ispira al libro “La Strada” di Cormac Mc Carthy. Una lettura che lo stesso Michele Bravi, come ci ha raccontato, ha tirato fuori dagli scaffali durante il lockdown, e che ha divorato in una notte:

“E’ un libro potente, violento, forte, un’esperienza letteraria totalmente immersiva che mi ha colpito molto per la contingenza con che accadeva fuori in quel periodo. Si parla di un mondo sfinito in cui <<Ogni giorno diventava più scuro dell’altro>>, un po’ quello che viviamo da due anni a questa parte in cui tutti viviamo in un tempo incerto. L’ho trovato preoccupantemente premonitore. Un critico del Times però lo ha definito il libro più felice che abbia mai letto. Per me infatti ha rappresentato un inno alla vita, una metafora che narra il dolore e il trauma simile a quello che io ho raccontato nel disco La Geografia del Buio. Un padre e un bambino che nonostante tutto provano a ricostruire il mondo”.

Un mondo che, Bravi ne è convinto, va ricostruito anche tramite l’arte, e proprio da questa parte per raccontare un’idea di rinascita che non può prescindere dal ruolo che ha nelle nostre vite.

“Siamo riusciti a costruire questo corto solo grazie alla grandissima competenza di chi ha contribuito a crearlo. Normalmente non si inseriscono i titoli di coda in un videoclip, ma io ci tenevo che ci fossero, nonostante durino quasi più del corto stesso. Riuscire a godere di un risultato cosi completo, vedere la compattezza di una squadra che ha lavorato in condizioni sicuramente complesse, dal periodo storico alla location, è bellissimo. Ringrazio ogni persona che ha costruito insieme a me tutto questo”

La certezza, in questa incertezza, è che la relazione tra Michele Bravi e il cinema non finisce qui. Ci sono altri progetti che vedranno il cantante coinvolto in questo mondo, e forse, ci sembra di capire, anche davanti alla macchina da presa in veste di attore. Staremo a vedere quali saranno le prossime cronache che ci racconterà.