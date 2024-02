MATHAME si racconteranno al pubblico al SAE Institute di Milano

I fratelli Matteo e Amedeo Giovanelli, in arte Mathame, saranno ospiti di un talk presso il campus SAE Institute Milano giovedì 22 febbraio 2024, alla vigilia del loro AV show al Fabrique di Milano il 23 febbraio 2024 in occasione di Milano Fashion Week.

L’INCONTRO

L’incontro sarà moderato da Damir Ivic, giornalista e docente guest di SAE Institute Milano, che guiderà la conversazione attraverso diversi aspetti che riguardano la carriera degli artisti: dai concept dietro ai loro show, passando per l’approccio alla produzione, il rapporto con le nuove tecnologie e l’AI, fino alla vita in tour e alla partecipazione ai grandi festival internazionali come Coachella, Sziget, Tomorrowland e Ultra Music Festival.

MATHAME

Dalla Sicilia ai palchi dei più importanti festival del mondo, il duo techno melodico Mathame scrive canzoni che ispirano una generazione di produttori e chiama a raccolta migliaia di fan da tutto il mondo in occasione dei loro live ai più famosi festival mondiali, dal Coachella allo Sziget, dal Tomorrowland all’Ultra.

I primi successi dei fratelli Matteo e Amedeo Giovanelli, “Skywalking” e “Never Give Up”, hanno contribuito a spostare il mondo dell’elettronica verso un nuovo sound, mentre nell’LP di debutto la loro visione è incentrata su melodie soul e precisione tecnica.

Un viaggio sonoro che ha portato i Mathame ad esplorare nuove e profonde frontiere sonore, come in “Come For You”, un brano evocativo che si sviluppa in un continuo ribollire ed esplode con energia da club e morbidi tocchi orchestrali. Il resto dell’album esplora tutto, dalla spiritualità al vero amore, la grandezza della vita umana, l’isolamento dell’uomo nel vasto universo, la forza della speranza, il potere dei sogni e il legame tra due fratelli.

INFO

L’evento è gratuito previa registrazione e si terrà presso il campus di SAE Institute Milano, via Domenico Trentacoste 14, Milano.

SAE Institute, via Trentacoste 14, Milano

22 febbraio 2024, dalle 18:30 alle 20:00