Live report e scaletta – LITFIBA: addio. Ci mancherete

E così i Litfiba hanno salutato anche Milano. Lo hanno fatto con due live inseriti all’interno dell’”Ultimo girone”, il tour con cui i fiorentini chiudono dopo 40 (+2) anni la loro carriera.

Un addio iniziato ad aprile e che, nella leg indoor, finisce proprio a Milano dopo i doppi live nei club di Padova, Napoli, Roma, Firenze ed appunto Milano. Seguirà poi il tour estivo (vedi sotto).

Milano ha deciso di salutare i Litfiba nel migliore dei modi, con un Alcatraz – almeno nella seconda serata – pieno all’inverosimile, e viceversa i Litfiba hanno detto addio alla città con un concerto infuocato e appassionato.

Pelù, sempre mattatore e grande protagonista del palco, ha riversato un’energia incredibile nello show, Ghigo sempre defilato o meno protagonista “scenografico” ma micidiale alla chitarra. Con loro una rodata band che supporta e sostiene molto bene i due protagonisti (Luca “Luc Mitraglia” Martelli alla batteria, Fabrizio “Simoncia” Simoncioni alle tastiere e Dado “Black Dado” Neri al basso).

La band toscana ripercorre la propria storia con una scaletta che tocca i diversi punti dei 40 anni di carriera: da “La preda” (lato B del primo 45 giri del 1983) a “L’impossibile” singolo estratto dall’ultimo album in studio “Eutòpia” del 2016. Come al solito non dimenticano di approfondire temi politici, sociali, storici o anche personali, tipica caratteristica dei Litfiba. Ogni brano viene poi introdotto e “dedicato” al tema da parte di Pelù. Nel suo complesso la scaletta presentata (la set list “B”, quella della seconda data di ogni città, diversa dalla sera precedente) ha un andamento e una struttura classica: parte molto forte, ha una sezione centrale in cui rallenta sino alla quasi psichedelica e chitarristica “Fata Morgana”, per poi impennarsi sul finale con una devastante versione di “Ritmo#2” e un’interminabile conclusiva “El diablo”.

Anche in questo live d’addio c’è tutto il rituale del loro spettacolo: lo “scapezzolamento” su “Regina di cuori”, il microfono che rotea, l’assolo di batteria e di basso; tutto in regole e codici scritti in 40 anni di storia. Ad accompagnare lo show una produzione essenziale e scarna che ha lasciato la musica in primo piano.

Quello che è andato in scena nei club e che, con le dovute differenze, vedremo questa estate, però non è un triste addio, ma una vitale festa celebrativa in cui il coinvolgimento del pubblico è parte stessa dell’evento. Un party rumoroso, nel segno del rock e dell’energia che due “rocker” over 60 sanno come costruire e porre al pubblico. I Litfiba con la loro storia e le loro personalità hanno saputo scrivere belle pagine del rock in Italia, un rock “dinamico” e con diverse fasi ma sempre coerente a sé stesso.

I ruoli dei due protagonisti sono sempre stati ben definiti e complementari, un’unione, con i suoi alti e bassi umani, che ha saputo percorre questi 40 anni (+2) (e pause incluse) raccogliendo consensi nel “popolo” del rock nazionale senza mai strizzare l’occhio o scimmiottare altri modelli. Una schietta proposta di coerenza che soprattutto dal palco ha trovato la sua forza e massima espressività. È innegabile che Litfiba siano stati (e ancora per un po’ lo siano) una live rock band di prim’ordine. Essenziale quanto pungente.

Godiamoceli ancora per le ultime occasioni. Poi ci mancheranno

LA SCALETTA

Eroi nel vento

Tex

La preda

Dimmi il nome

L‘impossibile

Apapaia

Sparami

Istanbul

Il volo

Fata Morgana

Spirito

Regina di cuore

Il mio corpo che cambia

Ci sei solo tu

Ritmo #2

Barcollo

Gioconda

Lacio drom (Buon Viaggio)

Cangaceiro

Bis

Pioggia di luce

Lulù e Marlene

Proibito

El Diablo

SCORE: 8,50

Recensione di Luca Trambusti per musicadalpalco.com (Clicca per leggere l’intero articolo)

IL TOUR

Luglio 2022

03 luglio 2022 Legnano (Mi) – Rugby Sound Festival

09 luglio 2022 Nichelino (To) – Sonic Park Stupinigi

15 luglio 2022 Lucca – Lucca Summer Festival

16 luglio 2022 Ferrara – Ferrara Summer Festival

18 luglio 2022 Roma – Rock In Roma

23 luglio 2022 Catania – Sotto il Vulcano Festival

27 luglio 2022 Bergamo – Bergamo Summer Music

29 luglio 2022 Villafranca (Vr) – Villafranca Festival

30 luglio 2022 Majano (Ud) – Festival di Majano

Agosto 2022

18 agosto 2022 Lecce – Oversound Music Festival

20 agosto 2022 Cattolica (Rn) – Arena della Regina

26 agosto 2022 Romano D’ezzelino (Vi) – Ama Festival

