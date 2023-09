Le HITS dell’estate 2023: un bilancio dal gusto tricolore

Italodisco dei The Kolors si impone quasi senza rivali nella bella stagione in cui la regina dei tormentoni è Annalisa.

“L’estate sta finendo” cantavano 39 anni fa i Righeira, citati proprio quest’anno dalla hit assoluta dell’estate 2023, “Italodisco” dei The Kolors: la band di Stash si è imposta su tutti i rivali, anche i più blasonati (Fedez, Mengoni, Pinguini Tattici Nucleari…), dominando sia l’airplay radiofonico (9 settimane in vetta, e lo è tuttora) che lo streaming (ancora in vetta in FIMI all’ottava settimana consecutiva, già doppio platino – prima volta in vetta per il gruppo). Il brano, scritto dal frontman insieme a Davide “Tropico” Petrella, è un chiaro omaggio al sound (e ai tempi) anni ’80, ma allo stesso tempo fortemente contemporaneo (già nella top 10 anche in Polonia in Svizzera). Non c’è lido o piazza che sia scompato dai suoi synth (ma pure pista da ballo, grazie ai tanti remix, fra cui quelli ufficiali firmati da Joe T. Vannelli e Cristian Marchi). Hanno anche segnato un record nella RTL Power Hit Estate (che hanno ovviamente vinto): per la prima volta, da quando esiste questa classifica, nessun brano era mai stato sempre alla n.1 nel corso delle 10 settimane dell’iniziativa.

ANNALISA

Annalisa occupa a seguire gli altri gradini del podio: alla 2 con la “Disco Paradise” insieme a Fedez (dominatore delle ultime due estati con “Mille” e “La dolce vita”) e gli Articolo 31 e alla 3 con la sua coriacea “Mon amour” (uscita il 31 marzo); 2 platini con il primo brano e 3 con il secondo, che è stato anche dominatore su TikTok nella bella stagione (e con entrambi alla n.1 su EarOne). Un momento particolarmente felice per la nuova regina dei tormentoni, dopo il grande successo già ottenuto mesi fa con “Bellissima”.

I PINGUINI

Bene anche quest’estate i Pinguini Tattici Nucleari con “Rubami la notte” (1 settimana alla 1 su EarOne, doppio platino), anche se si ha la sensazione che stiano un po’ campando di rendita (“Giovani Wannabe” era su un altro livello), vista anche la velocità con cui hanno archiviato il precedente “Coca zero” che ha un po’ zoppicato.

MENGONI & ELODIE

Marco Mengoni & Elodie con “Pazza musica” hanno convinto più i programmatori radiofonici (una settimana in vetta nell’airplay) che il pubblico (una sola settimana in top 10 – alla 10 – in FIMI, per ora disco d’oro), esempio di quando l’unione non necessariamente faccia la forza (visti i numeri che di solito raggranellano singolarmente). Stesso discorso per Irama & Rkomi (con Shablo): la loro “Hollywood” non è andata oltre la settima posizione nell’airplay, un disco di platino invece in FIMI, mentre l’album non è riuscito a esordire in vetta, nonostante Tedua fosse uscito ben 5 settimane prima (e che intanto festeggia 10 settimane in vetta con “La Divina Commedia”). Discreti risultati per l’accoppiata Coez/Frah Quintale: “Alta marea” ha agguantato il disco d’oro e la top 10 radiofonica (picco ora alla 7).

LE RIVELAZIONI

Due le rivelazioni dell’estate: Angelina Mango con la fresca “Ci pensiamo domani” (nella top 20 dell’airplay alla 16 da un paio di settimane, in costante ascesa dopo mesi, e doppio disco di platino) che ha dimostrato anche dopo Amici di non essere solo una “figlia d’arte” (pronto a scommettere che sarà nella rosa del prossimo Sanremo); e il genovese Alfa, apparentemente nuova icona della “normalità”, con “Bellissimissima”, nella top 20 in EarOne e disco di platino (in FIMI oggi è alla 4, superando Fedez, per dire). Fra i giovanissimi (e su TikTok) ha letteralmente spopolato “Vetri neri” di Ava, Anna e Capo Plaza (doppio platino e che tardivamente si è affacciata solo ora nella top 50 di EarOne).

Achille Lauro, insieme a Rose Villain, si è riaffacciato nelle classifiche con il sapore reggae di “Fragole” (disco di platino e picco alla 7 su EarOne), mentre Ernia ha avuto manforte dal lanciato Bresh e da Fabri Fibra nella sua “Parafulmini” (anche lui platino e picco ora alla 4 in radio). Uscito ad aprile, il duetto fra Blanco e Mina, “Un briciolo di allegria”, ci ha accompagnato sia in radio che in FIMI (doppio platino) anche per l’intera estate.

LE HITS STRANIERE

Dall’estero, come ormai accaduto anche negli ultimi anni, non sono arrivate hit clamorose: la più rilevante è “Dance The Night” di Dua Lipa, sospinta soprattutto dal film blockbuster “Barbie”; quasi tormentone per la produttrice sudcoreana Peggy Gou con “(It Goes Like) Nanana”, brano ballatissimo in ogni latitudine e ora alla 2 nella classifica radiofonica; curioso il caso di “Makeba” di Jain, rispolverata dopo 8 anni da TikTok e portata in alto in classifica; ballate e programmate in radio anche “Substitution” di Purple Disco Machine con Kungs e “Baby Don’t Hurt Me” di David Guetta con Anne-Marie e Coi Leray ma con diversi mesi sul gruppone, mentre più recente la collaborazione di Tino Piontek con Sophie and The Giants in “Paradise” (anche se sono lontani i fasti di “Hypnotized” del 2020); vecchiotta anche “Chemical” di Post Malone, ancor di più “Eyes Closed” di Ed Sheeran (che si è dovuta accontentare comunque “solo” di un disco d’oro). Sia i OneRepublic (“Runaway”) che i Thirty Seconds to Mars (“Stuck”) hanno fatto il loro, senza strafare, come LP (“Golden”), Harry Styles (ma in questo caso la sua “Satellite” è il quarto estratto da fortunatissimo “Harry’s House”) e Miley Cyrus (la sua “Jaded” è ben lontana dai riscontri dell’apripista “Flowers”).

SOTTO TONO

Tornanto in terra italica, gli hit-makers delle scorse estati, i Boomdbash, segnano a sto giro una flessione rispetto a “Non ti dico no”, “Karaoke” o “Tropicana” del 2022: “Lambada”, presentata con Paola & Chiara, per ora si accontenta del disco d’oro e non è mai stata in top 5 su EarOne. Le sorelle Iezzi partecipavano nell’agone anche con “Mare caos”, che però ha risentito della concorrenza interna, fermandosi alla 17 in radio e alla 70 in FIMI. Sotto i propri standard Madame con “Aranciata” (massimo alla 12 in radio, alla 39 in FIMI – disco d’oro), così come Fabio Rovazzi a questo giro con Orietta Berti (“La discoteca italiana” non è andata oltre la n.36 in radio e non si è vista nella top 100 FIMI); Rocco Hunt ha cercato di sfruttare per tutta estate un brano uscito il 31 marzo “Non litighiamo più”, tenendosi però sotto i numeri delle sue precedenti hit estive (doppio platino ma mai nella top 10 FIMI, massimo alla 13 in radio).

SODDISFATTI

Non possono lamentarsi Drillionaire (la multifeaturing “Bon ton” si porta a casa il platino, picco in radio alla 25) che spopolato anche con l’album d’esordio “10”, Merk & Kremont col supporto di Tananai e Marracash (“Un altro mondo” è entrata nella top 10 di EarOne proprio ora e ha certificato oro), Rhove che ha dimostrato che oltre “Shakerando” c’è di più con “Ancora” (anche lui top 20 in radio, disco d’oro), Ciccio Merolla che ha conquistato in questi mesi anche il pubblico più giovane con la sua “Malatia” (top 50 EarOne, disco d’oro), mentre il produttore Finesse ha esordito con “Gelosa” con un triplo platino (i programmatori radiofonici se ne accorgeranno l’anno prossimo?). Senza infamie e senza lode per “Obladi Oblada” di Charlies Charles nonostante l’accozzaglia con Ghali, thasup e Fabri Fibra (posizione massima alla 26 in radio e alla 43 in FIMI).

Nell’era dello streaming e di TikTok le grandi glorie italiane si arrabattono come possono: Tiziano Ferro con “Destinazione mare” ha strappato a fatica un disco d’oro e la n.2 in radio, Laura Pausini continua a non certificare (coi singoli), arrivando con “Il primo passo sulla Luna” al massimo alla 18 in radio e tenendosi fuori dalla top 100 FIMI. Non infieriremo invece sull’accoppiata Biagio Antonacci/Benny Benassi e la loro “Tridimensionale” o su Giorgia (“Senza confine”). Se Emma con “Mezzo mondo” qualche risultato l’ha portato a casa (n.10 in radio, disco d’oro), anche con il featuring nel brano di Tony Effe “Taxi sulla Luna” (disco di platino), continua a faticare Tommaso Paradiso, sebbene in “Amore indiano” fosse affiancato dai Baustelle (massimo alla 16 in radio).

FLOP?

Confronto negativo coi successi sanremesi per Mr. Rain (“La fine del mondo” è arrivata al massimo alla 16 in radio, disco d’oro) nonostante l’accoppiata con Sangiovanni, Rosa Chemical (“Bellu guaglione” al massimo alla 31 in radio, non pervenuto in FIMI), Colapesce Dimartino (“Considera” massimo alla 34 in radio, anche loro assenti dalla top 100 FIMI) e Ariete (“Un’altra ora” massimo alla 45 in radio, desaparecida in FIMI). Conferma Flop conclamato per l’ex reginetta delle estati, Baby K: la sua “M’ama non m’ama” si è bloccata alla 37 in radio e ha mancato completamente la top 100 FIMI. Male (per ora) anche Fred De Palma: la sua attesa (?) reunion con Ana Mena in “Melodia criminal” ha lasciato freddini i programmatori radiofonici (mai nella top 40) ma anche il suo pubblico (massimo alla 48 in FIMI); la stessa cantante spagnola, con “Acquamarina”, è bel lontana dai successi degli ultimi anni. Maluccio anche Elettra Lamborghini, solo disco d’oro (e massimo alla 46 in FIMI, bistrattata in radio).

Pressoché inosservati son passati infine M¥SS KETA con “Profumo” (mentre era stata fra i protagonisti solo lo scorso anno con “Finimondo”), i Coma_Cose con “Agosto morsica”, Arisa con “Non vado via”, Dargen D’Amico con “Pelle d’oca”, Fabrizio Moro con “Dove”, Aiello con “Mi piace molto”, Fulminacci con “Ragù”, LDA con “Granita”, Raf con “80 voglia di te”, Shade e Federica Carta con “Per sempre mai”, Aka 7even con “Rock N Roll”, Carl Brave con “Lieto fine”, Il Pagante con “Poveri mai”, Willie Peyote con “Picasso”.

I DISSING

Molte più emozioni ci hanno regalato i tanti dissing che hanno caratterizzato quest’estate 2023, come tra Salmo e Luché, Paolo Meneguzzi e Articolo 31, Samuele Bersani e Sfera Ebbasta, Arisa e Paola Iezzi e la freschissima Morgan e Marracash…

LA TOP 50 DELL’ESTATE 2023: