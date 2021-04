“BE RIGHT BACK” è il titolo del nuovo album di Jorja Smith, il disco è anticipato dal nuovo inedito Gone.

BE RIGHT BACK uscirà il 14 maggio ed è il primo lavoro di Jorja dal suo album di debutto acclamato dalla critica “Lost & Found”, nominato nel 2019 ai Mercury Prize, per il quale ha vinto il suo secondo BRIT Award come ‘Best Female’ e si è guadagnata una nomination per “New Artist” ai GRAMMY Awards.

Nel progetto Jorja interpreta alcune delle canzoni più emotive e creative della sua carriera. Supportata da una produzione ricca di archi, la pluripremiata artista svela una raccolta di canzoni che sono diverse nella loro gamma, ma estremamente coese come corpo di lavoro.

“It’s called be right back because it’s just something I want my fans to have right now, this isn’t an album and these songs wouldn’t have made it. If I needed to make these songs, then someone needs to hear them too.” , afferma la stessa Jorja sul progetto.

There’s something about being able to write about one thing and for it to mean so many different things to others. I love that this song, well any of my songs really, will be interpreted in different ways, depending on the experiences of the people listening. This one is just me asking why people have to be taken from us.”.

Gone è stato anticipato dal singolo “Addicted”, uscito lo scorso marzo, anch’esso incluso nel progetto BE RIGHT BACK che racchiude altre 6 tracce aggiuntive, tra cui la traccia 3, Bussdown, contente il feat. del rapper emergente del sud di Londra, Shaybo.

Negli ultimi tre anni la Smith è stata celebrata in tutto il mondo e all’unanimità per la sua suggestiva scrittura e per la potentissima capacità comunicativa; una giovane donna dotata di un talento sfrenato in grado di emozionare davvero tutti.Ha conquistato molte copertine, si è esibita in diverse cerimonie di premiazione e in molte trasmissioni tv e ha collezionato sold out in tutto il mondo, superando il miliardo di stream globali.

Il suo singolo di successo del 2019 “Be Honest” con Burna Boy è la sua canzone più ascoltata e, ad oggi, conta quasi 250 milioni di streams in tutto il mondo.

Smith continua ad affinare le sue doti artistiche e “Gone” è il preludio tanto atteso per l’uscita di BE RIGHT BACK, il 14 maggio 2021.

ASCOLTA GONE

LA TRACKLIST di BE RIGHT BACK

1 – Addicted

2 – Gone

3 – Bussdown (feat. Shaybo)

4 – Time

5 – Home

6 – Burn

7 – Digging

8 – Weekend

WEB & SOCIAL