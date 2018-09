J-AX 5 per 5 date a Milano torna con Dj Jad

Per il “J-Ax 25 – Live”, il live show da solista di J-Ax in 5 date evento al Fabrique di Milano, ci sarà la partecipazione di Dj Jad, l’altra metà degli Articolo 31.

Per una parte del concerto, durante tutte le 5 date, Dj Jad affiancherà J-Ax sul palco per celebrare insieme a lui i suoi 25 anni di carriera. Dopo 15 anni, sarà finalmente possibile tornare ad ascoltare dal vivo i brani degli Articolo 31 che hanno fatto la storia del panorama musicale italiano degli anni ‘90.

Ecco le 5 date che vedranno J-Ax esibirsi al Fabrique nel mese di ottobre:

CALENDARIO:

Lunedì 15 ottobre 2018

Martedì 16 ottobre 2018

Mercoledì 17 ottobre 2018

Domenica 21 ottobre 2018 SOLD OUT

Lunedì 22 ottobre 2018

Eccomi qua. 25 anni di carriera. Perché vado ancora avanti? Che cosa volevo fare 25 anni fa? Io, in questa vita, sono venuto per vivere ad alta voce. Per dare fastidio. Per far spostare da dov’è seduto comodo il conformismo italiano e fargli cambiare vagone. Sono partito da zero, dal paese di 1738 abitanti e sono arrivato a riempire lo stadio con 79500 persone.

Per essere felice non mi serve altro che fare musica.

Per questo motivo 25 anni di carriera significa celebrare voi con 5 concerti al Fabrique di Milano. Un modo per vederci dritto in faccia e per farvi vedere il mio futuro.

“Il problema del mondo,” diceva Charles Bukowski, “è che le persone intelligenti sono piene di dubbi, mentre le persone stupide sono piene di sicurezza”.

Nel dubbio, sono sicuro che questa sarà la scelta migliore.

Con questa parole l’artista descrive la sua nuova avventura al Fabrique di Milano. Un vero precursore, J-Ax, capace di anticipare i tempi e in grado di rendersi sempre nuovo, restando costantemente in prima linea, protagonista assoluto di una trasformazione culturale e musicale che nel nostro Paese ha visto il genere del rap passare da fenomeno di nicchia a vero e proprio evento di massa, con una crescente popolarità, in particolare tra le nuove generazioni, che considerano l’artista un grande punto di riferimento del rap del passato e del presente.

Nel 1990 fonda, insieme a Dj Jad, gli Articolo 31. Nel 2006 il fortunato sodalizio si scioglie e J-Ax intraprende la carriera solista. Nel 2006 esce l’album “Di Sana Pianta” seguito nel 2009 dal secondo disco intitolato “Rap’n’Roll”. Dopo “Deca Dance” del 2009, l’anno successivo J-Ax crea il duo Due di Picche insieme a Neffa e i due artisti pubblicano il disco “C’eravamo Tanto Odiati”. Il rapper milanese diventa anche un noto volto televisivo in programmi cono The Voice of Italy e Amici, dove ricopre il ruolo di coach. Nel 2015 arriva “Il Bello d’Esser Brutti” e nell’estate 2016 esce “Vorrei ma non posto”, il singolo da record con 7 certificazioni platino e oltre 172 milioni di views, che porterà l’artista a scrivere a 4 mani insieme a Fedez “Comunisti col Rolex”, il disco più venduto del 2017 in Italia e certificato triplo disco di platino.

L’11 maggio 2018 è uscita “25 Ax – Il Bello di essere J-Ax”, la raccolta con cui il rapper celebra i suoi 25 anni di discografia, che contiene i suoi successi più significativi, a partire dalle origini e includendo un lasso di tempo che va idealmente dal 1993 – anno in cui usciva il primo album degli Articolo 31 intitolato Strade di Città – fino ad oggi.