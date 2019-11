FreddieMeter: la sfida di FREDDIE MERCURY

FreddieMeter è la nuova sfida di canto sviluppata da Google e valuta quanto i fan possano imitare la voce di Freddie Mercury.

“Bohemian Rhapsody” è considerata una delle più grandi canzoni rock di tutti i tempi, quindi non c’è da meravigliarsi se il video musicale ha recentemente raggiunto 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube. Per decenni, i fan hanno cantato le parole iconiche della canzone insieme alla voce unica di Freddie Mercury; ma quanti possono davvero cantarla proprio come Freddie?

FreddieMeter è stato sviluppato per sostenere il Mercury Phoenix Trust, organizzazione benefica fondata da Brian May, Roger Taylor e Jim Beach tesa a sensibilizzare e finanziare la lotta contro l’HIV/AIDS. FreddieMeter è stato creato per i fan di tutto il mondo e consente di scoprire quanto la loro voce si avvicini a quella del leggendario frontman dei Queen. L’occasione è data dal 44° anniversario della prima esibizione live di “Bohemian Rhapsody”, avvenuta all’Empire Theatre di Liverpool nel novembre 1975.

Il FreddieMeter mostra agli utenti quanto la loro voce si avvicini alla leggendaria estensione vocale di Freddie Mercury, analizzando intonazione, timbro e melodia del cantante per assegnare poi un punteggio da 0 a 100. Fan dei Queen, imitatori di successo e chiunque ami un mini-karaoke e sia pronto ad accettare la sfida può iniziare procedendo come segue:

CANTA: scegli una delle quattro canzoni dei Queen sul microsito (Bohemian Rhapsody, Don’t Stop Me Now, Somebody to Love o We Are the Champions) e canta a squarciagola!

CONDIVIDI: ottieni il tuo punteggio e condividilo sui social media. Basta settare Instagram, Twitter e Facebook per iOS e Android.

SFIDA: usando l’hashtag #FreddieChallenge sui canali social, sfida tre amici a superare il tuo punteggio!

DONA: nel post invita i tuoi contatti ad effettuare una donazione di beneficenza a favore del Mercury Phoenix Trust nel tuo post → http://www.mercuryphoenixtrust.com/donate



Google Creative Lab e Google Research hanno creato il FreddieMeter utilizzando nuovi modelli di intelligenza artificiale; lo strumento è stato testato sulla voce isolata di Freddie e su campioni di persone che provano a cantare come lui. Il FreddieMeter è strutturato e ottimizzato per singoli cantanti e funziona su dispositivi desktop, Android e iPhone. L’audio non viene caricato su alcun server per essere analizzato, quindi tutte le performance rimangono private fino a quando l’utente non decida di condividerle.

Il FreddieMeter continua la celebrazione di YouTube dedicata alla musica dei Queen e al traguardo di 1 miliardo di visualizzazioni di “Bohemian Rhapsody”. Ciò coincide con l’uscita di una nuova versione rimasterizzata in HD del video. Il risultato raggiunto dal video è diventato leggendario essendo stato il primo clip realizzato prima del 1990 a raggiungere il miliardo di visualizzazioni su Youtube.

In collaborazione con Universal Music Group e Hollywood Records, YouTube ha anche recentemente lanciato “You Are The Champions”, una campagna unica che ha offerto ai fan un’esclusiva possibilità di entrare a far parte della storia dei Queen con un ruolo da protagonista. Nuovissimi video sono stati generati dagli utenti per tre dei brani più celebri della band: “A Kind of Magic”, “Don’t Stop Me Now” e “Bohemian Rhapsody”, ottenendo oltre 10.000 partecipazioni provenienti da 120 paesi in tutto il mondo e mostrando così la profondità e l’amore per i Queen e per Freddie.

Per partecipare ora al #FreddieChallenge o scoprire di più su FreddieMeter, visita freddiemeter.withyoutube.com