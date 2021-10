EMMA NOLDE + GENERIC ANIMAL – “Un mazzo di chiavi, un ombrello, lì in mezzo”. [Guarda il Video]

Un mazzo di chiavi, un ombrello, lì in mezzo non è un featuring, ma è un brano scritto e cantato in due da Emma Nolde e Generic Animal.

Una canzone nata spontaneamente per volontà dei due artisti perché legati tra loro da una forte amicizia.

Il videoclip del brano, presente a questo link … è stato girato agli ARCHIVI DELLA RESISTENZA presso il MUSEO AUDIOVISIVO DELLA RESISTENZA a Fosdinovo.

IL VIDEO

IL TOUR

Emma e Generic si sono ritrovati per suonare e immaginare un live insieme: una coppia dagli spazi sonori diversissimi che può unire riverberi e armonizzazioni a suoni grezzi e crudi. Da qui è nato uno spettacolo con una band di tre elementi in cui Emma suonerà per Generic e Generic suonerà per Emma.

Il tour prevede 4 date, in esclusiva per il circuito Biglia, con la produzione a cura di Locusta booking e Tempesta.

04.11 KESSEL CAVRIAGO (RE)

05.11 BRONSON RAVENNA

06.11 OFF MODENA

07.11 LOCOMOTIV BOLOGNA

https://www.ater.emr.it/it/progetti-speciali/biglia-palchi-in-pista/246

ABOUT EMMA NOLDE E GENERIC ANIMAL

Emma Nolde, 20 anni, nasce in Toscana. All’età di quindici anni inizia a scrivere canzoni in inglese, ma in poco tempo la scrittura in italiano prende il sopravvento. È negli ultimi due anni che Emma si dedica alla composizione e registrazione del suo primo progetto, insieme ai produttori Renato D’Amico ed Andrea Pachetti. Al Rock Contest 2019 si è aggiudicata il premio Ernesto De Pascale per la migliore canzone con testo in italiano per il brano “Nero Ardesia”. A settembre 2020 è uscito “Toccaterra”, il suo primo album, su etichetta Woodworm/Polydor. Il disco è stato inserito tra i finalisti del Premio Tenco nella categoria Opera Prima.

Generic Animal si chiama Luca, è del 1995 e fa musica da un po’ di tempo.

Suona la chitarra, scrive cose, canta.

Nel 2018 ha esordito con il suo primo disco omonimo e all’inizio della prima quarantena, febbraio 2020, ha fatto uscire il suo terzo disco Presto, che è rimasto bloccato nel tempo e nella cancellazione degli eventi.

Nella prima metà del 2021 pubblica due nuovi singolo Lifevest e Paura Di, entrambi in esclusiva per Colors Studios, annunciando un ulteriore nuovo brano Bastone – il primo del nuovo album in arrivo sul 2022 – e un tour di 30 date estive in tutta Italia.

WEB & SOCIAL

https://www.instagram.com/emmanlde

https://www.instagram.com/generic_animal