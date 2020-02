ELETTRA LAMBORGHINI parte il 14 febbraio a Milano il calendario degli Instore

Saranno 23 gli appuntamenti instore che presenteranno TWERKING QUEEN– EL RESTO ES NADA di Elettra Lamborghini, l’edizione speciale dell’album che uscirà il 14 febbraio.

Il primo appuntamento di una lunga serie d’incontri che porteranno Elettra in giro per l’Italia, per incontrare e abbracciare i suoi fan, è fissato alla Mondadori di Milano il 14 febbraio.

Poi Elettra toccherà altre 22 città italiane per presentare questa edizione speciale, così da ripercorrere assieme al suo pubblico i successi del suo album d’esordio Twerking Queen, che l’hanno consacrata come una delle regine del pop, in un mondo che è il suo habitat naturale, in cui la sua identità definita e senza filtri ci stupisce di giorno in giorno, come ci ha stupiti sul palco dell’Ariston.

IL DISCO

Oltre alle 10 tracce di Twerking Queen, album d’esordio uscito per Island Records nel giugno scorso e già disco d’oro Fimi, il disco conterrà le nuove versioni di Maldito Dia e di Te Quemas, remixate rispettivamente da Rkomi e Samurai Jay & Mambolosco, la cover di Non succederà più realizzata per il duetto sanremese con Myss Keta e due brani totalmente inediti: uno sarà proprio Musica (E il resto scompare), la canzone che Elettra Lamborghini ha presentato sul palco del Teatro Ariston, e l’altro è Bombonera, scritti successivamente all’uscita dell’ultimo disco.

TWERKING QUEEN – EL RESTO ES NADA – GLI APPUNTAMENTI

Venerdì 14 febbraio 2020 – [email protected] Duomo – Ore 16.00

Domenica 16 febbraio 2020 – [email protected] – Ore 19.00

Lunedì 17 febbraio 2020 – [email protected] Stazione Garibaldi – Ore 15.00

[email protected] CC Maximall Pontecagnano – Ore 18.30

Martedì 18 febbraio 2020–[email protected] CC Santa Caterina – Ore 15.00

[email protected] – Ore 18.30

Giovedì 20 febbraio 2020 – [email protected]inelli Le Gru – Ore 14.30

[email protected] Dischi – Ore 18.30

Venerdì 21 febbriao 2020 – [email protected] laziale – Ore 15.00

[email protected] – Ore 18.30

Sabato 22 febbraio 2020 – [email protected] – Ore 15.00

[email protected] – Ore 18.00

Domenica 23 febbraio 2020 – [email protected] Gli Orsi – Ore 17.00

Lunedì 24 febbraio 2020 – [email protected] – Ore 17.00

Martedì 25 febbraio 2020 – [email protected] & Stone – Ore 15.00

[email protected] Del Disco – Ore 18.30

Mercoledì 26 febbraio 2020 – [email protected] CC Nave De Vero – Ore 15.00

Giovedì 27 febbraio 2020 – [email protected] CC Forum – Ore 16.00

Venerdì 28 febbraio 2020 – [email protected] La Fortezza – Ore 17.30

Sabato 29 febbraio 2020 – [email protected] La Fattoria – Ore 17.00

Domenica 1 marzo 2020 – [email protected] La Grande Mela – Ore 17.00

Lunedì 2 marzo 2020 – B[email protected] CC Elnos – Ore 18.00

Martedì 3 marzo 2020 – Rende(CS)@CC Metropolis – Ore 17.30