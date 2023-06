DADA’ “MAMMARELLA” il suo primo Ep. Una canzone ogni venerdì dal 30 giugno

Nuovo progetto per DADA’ che pubblica il suo primo ep “MAMMARELLA”, sei brani, che l’artista svelerà settimana dopo settimana ogni venerdì a partire dal 30 giugno e fino al 4 agosto.

DADA’, portavoce di una musica in perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, intreccia vita intima e artistica dando modo agli spettatori di sostare sull’uscio dei suoi ricordi, del suo carattere, della sua musica e della sua Napoli, facendosi Cicerone di un viaggio all’interno di numerose storie. La cantautrice porta tutto il suo mondo all’interno del progetto, curandone in prima persona la direzione artistica toccando tutti gli ambiti a lei cari: dalla moda alla fotografia, dalla letteratura alla musica.

“MAMMARELLA” vuol dire “piccola mammina”, ma indica anche una varietà di carciofo che cresce ad Acerra, terra di Pulcinella – racconta DADA’ – Ho voluto indossare i panni di un Pulcinella dalla maschera bianca, ma la maschera l’ho fatta cadere giù, perché non mi è mai servita nella vita e ho sempre desiderato guardare negli occhi le emozioni. Ho voluto che fosse un Pulcinella in gestazione per estremizzare il tema cardine di questa mia prima raccolta: la dualità di tutte le cose, la gravidanza di possibilità che circonda la vita, quindi la libertà di “esistere” anche nelle sfumature in contrasto. Così come il carciofo va mangiato foglia dopo foglia, con pazienza, per arrivare al cuore del frutto, così ho fatto io nel tempo con il mio amore per la musica e con il mio percorso per permettermi oggi di essere una cantautrice a tutti gli effetti. Ho scoperto il piacere e l’importanza delle gradualità, del momento dopo momento, affinché una cosa si formi in maniera sana e soprattutto consapevole. Pulcinella è maschio e femmina, è buono e cattivo, è maschera e persona e in questa placida fluidità voglio fare il primo passo verso la mia identità, aprendomi a voi».

IL CONCEPT

Tema centrale di questo lavoro artistico è la dualità, che DADA’ estremizza e sgretola per rendere tutto plurale, ambiguo, ricco, diverso, fluido. Pulcinella, la maschera per eccellenza maschile e femminile, in equilibrio tra bene e male, riso e malinconia, è qui simbolo di una gravidanza di possibilità. Dopo una profonda trasformazione interiore, la cantautrice compie il primo passo per avvicinarsi alla sua libertà teatrale e lo fa attraverso un simbolo molto potente di trasformazione, ovvero la gestazione, che la porta a una sudata, ma placida rivelazione. Così come il carciofo va assaporato foglia dopo foglia per arrivarne al cuore, così il percorso di DADA’ è stato graduale e sfocia in questa prima pubblicazione, in cui coesistono cover totalmente rielaborate e brani inediti.

I VIDEO

Da venerdì 30 giugno a venerdì 4 agosto ciascuna release sarà anche accompagnata da un visual video, diretto dal visionario regista Byron Rosero, e da un video reel, che sarà pubblicato sui social, con cui DADA’ darà forma e colori alle già evocative immagini suggerite dai brani che compongono “MAMMARELLA”, rendendo così il progetto ancora più completo. Ogni video, in cui DADA’ sarà assoluta protagonista, sarà ambientato in un luogo diverso e darà vita a un racconto personale ogni volta nuovo e differente, intriso dell’anima di Napoli, da sempre fonte ispiratrice della cantante.

Ogni brano è anticipato da un’intro parlata in italiano, che diventa traccia a sua volta, in cui DADA’ contestualizza il pezzo raccontando l’immaginario che ne deriva, accompagnando l’ascoltare affinché acquisisca confidenza e consapevolezza, tenendolo per mano dall’inizio alla fine in quello che è un vero e proprio viaggio all’interno del variegato universo di colori, suoni e atmosfere della cantautrice, la cui linfa vitale rimane Napoli e la sua anima multiforme.

IN TOUR

DADA’ è attualmente in tour in tutta Italia e sta portando live la sua musica. La cantante si esibirà live portando anche i brani che compongono “MAMMARELLA” e continuando a lasciare il segno con la sua eleganza, la sua personalità e il suo inconfondibile stile musicale.

Qui il calendario in continuo aggiornamento:

30/06 – @Piazza Andrea d’Isernia, Isernia

01/07 – @Premio Carosone, Arena Flegrea, Napoli

06/07 – @Cinquanta Spirito Italiano, Pagani (SA)

07/07 – @Ogopogo Summer Festival, Pula (CA)

13/07 – @Pessoa Luna Park, Ex Ospedale Militare, Napoli

14/07 – @Palazzo Festari, Valdagno (VI)

20/07 – @Jürgen, Fiumicino (RM)

28/07 – @TEDX Barletta, Barletta

28/07 – @Le Vesuviane, Arena Flegrea, Napoli

03/08 – @Laos Fest, Scalea (CS)

05/08 – @Bloc Fest, Pisciotta (SA) con Tullio De Piscopo

16/08 – @Il Paese di Gertrude, Cittadella del Capo (CS)

20/08 – @Ariano Folk Festival, Ariano Irpino (AV)

20/08 – @Prima Volta Festival, Pineto (TE)

26/08 – @Mag Festival, Sona (VR)

01/09 – @Mac Fest, Cava de’ Tirreni (SA)

ABOUT DADA’

Gaia Eleonora Cipollaro, in arte DADA’, è nata a Napoli nel 1995. Dopo essersi presentata sulle scene musicali nel 2021 con la trilogia di singoli “Jesche”, “Siènte ‘e rrise” e “Avena”, tutti prodotti da Big Fish, nell’estate dello stesso anno pubblica il brano “Gianna Oh” insieme al producer Dashiki, un pezzo che trasuda sensualità e semplicità allo stesso tempo e di cui vengono realizzati una serie di remix internazionali nei mesi successivi.

Il 2022 si apre invece con la pubblicazione dei singoli “Cavala”, prodotto da Big Fish e i Retrohandz e “Tiè Tiè”, prodotto dai Retrohandz. A luglio pubblica il brano “Aumm Aumm” con gli Ackeejuice Rockers e poche settimane più tardi apre il Jova Beach 2022 di Castel Volturno. Partecipa all’edizione 2022 di “X Factor”, entrando a far parte del roster di Fedez e colpisce fin da subito giudici e spettatori grazie alla sua innata capacità di unire il cantautorato napoletano alla musica elettronica in un qualcosa che molti hanno definito un nuovo genere musicale, che strizza l’occhio alla world music e si alimenta di tantissime contaminazioni sonore. Poco dopo essere uscita dal talent show, pubblica il brano “Mammamà”, un elegante sfottò, tanto malizioso quanto spensierato, che invita a cogliere il ritmo travolgente della leggerezza. Segue “La leggenda dei maccheroni”, uscito a maggio 2023.

