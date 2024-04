BLUE questa sera a Milano il primo dei concerti in Italia [Info, scaletta e biglietti]

Parte questa sera da Milano il Greatest Hits Show, il tour dei BLUE.

Due concerti in primavera a Milano, una serie di date estive e dei concerti nei palazzetti questo autunno super sold out.

I Blue, ossia Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan e Simon Webbe, sono una delle band britanniche di maggior successo degli ultimi 2 decenni.

Formatisi a Londra nel 2000, i quattro hanno venduto 15 milioni di dischi, posizionato numerosi singoli al primo posto della classifica UK, collaborato con alcune delle più grandi star del mondo tra cui Elton John e Stevie Wonder, e vinto numerosi premi tra cui due prestigiosi BRIT Awards per Best British Breakthrough Act e Best British Pop Act.

LA SCALETTA

La scaletta al momento non è ancora nota in quanto la data di Milano è l’open del loro tour che dopo l’Italia tornerà in Uk e il 16 aprile sarà a Liverpool.

Essendo un Greatest Hits show si prevede che suoneranno tutti i loro più grandi successi

Tra questi:

All Rise, Too Close, If You Come Back, Fly By II, One Love, Sorry Seems To Be The Hardest Word, Best In Me, U Make Me Wanna, Guilty e anche il loro brano in italiano A chi mi dici.

INFO & BIGLIETTI

14 APRILE 2024 – MILANO – FABRIQUE – SOLD OUT

15 APRILE 2024 – MILANO – FABRIQUE – SOLD OUT

01 LUGLIO – ROMA – Auditorium Parco della Musica – Cavea

05 LUGLIO – PISTOIA – Piazza Duomo

16 – LUGLIO – BOLOGNA –

18 LUGLIO – CATANIA

25 LUGLIO – OSTUNI (BR)

21 NOVEMBRE 2024 – NAPOLI – PALAPARTENOPE – NUOVA DATA

23 NOVEMBRE 2024 – PADOVA – KIOENE ARENA– ULTIMI BIGLIETTI DISPONIBILI

24 NOVEMBRE 2024 – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT– SOLD OUT

25 NOVEMBRE 2024 – BARI – PALAFLORIO –ULTIMI BIGLIETTI DISPONIBILI

26 NOVEMBRE 2024 – MILANO – MEDIOLANUM FORUM– SOLD OUT

I biglietti della nuova data saranno disponibili in prevendita dalle ore 13.00 di giovedì 9 novembre.

WEB & SOCIAL