BLACK EYED PEAS: singolo e il nuovo album “MASTERS OF THE SUN”

Si intitolerà “Masters of The Sun” il nuovo album dei BLACK EYED PEAS.

Il disco, in uscita il 12 ottobre 2018, è il 7mo disco della carriera, arriva ad 8 anni di distanza dall’ultimo lavoro “The Beginning”, certificato disco d’Oro in Italia. primo singolo sarà “BIG LOVE”, brano già disponibile negli store digitali e da venerdì 21 settembre nelle radio.

Scritta dai Black Eyed Peas e prodotta da will.i.am, “BIG LOVE” è idealmente il seguito della hit mondiale del 2003 “Where’s the Love?” ed è inserita in un filone di canzoni politicamente schierate.

Nonostante l’abuso di armi e la violenza, la questione di razza che sta riemergendo in diverse nazioni e il modo in cui i social media hanno influito su solitudine e depressione, “BIG LOVE” ci ricorda l’importanza del potere dell’amore e della speranza.

Al singolo seguirà una campagna pro-voto e una call-to-action alla mobilitazione per una riforma delle leggi che regolano il possesso di armi e l’immigrazione negli Stati Uniti. I proventi del singolo saranno devoluti a March for Our Lives, il movimento studentesco contro le morti causate dalle sparatorie di massa, e alla fondazione Families Belong Together che lotta contro la recente legge sull’immigrazione dell’Amministrazione Trump che impone la separazione dei figli dalle famiglie di immigrati.

Nei mesi scorsi, durante un’intervista a Complex, will.i.am ha spiegato che “Masters of The Sun” riflette “il lato filantropico di chi siamo in quanto esseri umani. E’ molto di più che un semplice messaggio – e aggiunge – il nostro prossimo lavoro è come un GPS che ci indica come arrivare a destinazione. Ci sono molti messaggi là fuori e il mondo in questo momento ha bisogno di indicazioni. Come ci arriviamo a destinazione? Qualcuno mi può dare le coordinate? Queste sono le coordinate, bro.”

In parallelo all’attività musicale, e con oltre 20 anni di esperienza nel settore creativo più in generale, recentemente i Black Eyed Peas sono entrati nell’editoria pubblicando il loro primo fumetto “Masters of the Sun: The Zombies Chronicles”, distribuito dall’iconica casa editrice Marvel Comics. Il fumetto è basato su un’idea originale di will.i.am ed è accompagnato da un’app che consente funzioni speciali in realtà aumentata.

I Black Eyed Peas partiranno a breve il “The Masters of the Sun Tour”. Il tour comincerà il 27 ottobre da Londra e terminerà il 18 novembre 2018 a Dusseldorf.

Queste le date:

27 ottobre Londra, GB London Eventim Apollo

28 ottobre Londra, GB London Eventim Apollo

29 ottobre Londra, GB London Eventim Apollo

1 novembre Manchester, GB 02 Apollo

2 novembre Glasgow, GB SSE Hydro

3 novembre Milton Keynes, GB Arena MK

7 novembre Zurigo, Svizzera Hallenstadion

9 novembre Amburgo, Germania Sporthalle

10 novembre Monaco, Germania Zenith

12 novembre Parigi, Francia Zenith

13 novembre Amsterdam, Paesi Bassi AFAS Live

16 novembre Berlino, Germania Max-Schmeling-Halle

17 novembre Bruxelles, Belgio Forest National

18 novembre Dusseldorf, Germania World Club Dome Winter Edition

Composti da will.i.am, apl.de.ap e Taboo, i BLACK EYED PEAS sono un gruppo multiplatino con 7 Grammy Award in curriculum e 6 album all’attivo che hanno totalizzato più di 30 milioni di copie vendute in tutto il mondo.