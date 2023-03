BAUSTELLE – “Milano è la metafora dell’amore” [Guarda il video]

È online da oggi il videoclip di Milano è la metafora dell’amore, il nuovo singolo dei Baustelle.

Il nuovo brano anticipa l’attesissimo nuovo album “Elvis”, in uscita per BMG il 14 aprile.

Avevamo bisogno da un po’ di scrivere una canzone così: sfrenata e libera come il rock and roll, senza inibizioni e forse anche un po’ senza senso. E poi che dire, Milano, anche nelle sue contraddizioni, ci intriga e seduce da sempre» raccontano i Baustelle a proposito del nuovo brano.

IL VIDEO

Milano è la metafora dell’amore ci restituisce una fotografia nitida dell’hinterland milanese: la metropoli di Milano, la sua frenesia e la fauna che la abita viene catartizzata dal linguaggio poetico che unisce pregiudizi e verità in una descrizione sensoriale, tangibile e cinematografica. Milano, qui cantata con irriverenza e allegria dalla band, è la città in cui perdersi, è un’esperienza da voler tatuare sulla propria pelle.

Con la direzione artistica di Gian Luca Fracassi e la produzione di Borotalco.tv, il videoclip – realizzato grazie al Comune di Milano, Gabinetto e Segreteria del Sindaco, Assessorato alla Cultura e Lombardia Film Commission – è ambientato nella Terrazza sull’Arco Trionfale della Galleria Vittorio Emanuele II, che offre una visuale suggestiva della città di Milano, qui raccontata dalla band con l’ormai solita dose di provocazione e di coscienza dei tempi attuali. Nel videoclip si alternano immagini della performance della band sulle note di questo frizzante brano ad inquadrature della città trasversale per eccellenza, fatta di luoghi stereotipo, ma anche di verità nascoste, a cui i Baustelle aggiungono immancabilmente il loro tocco di rock and roll.

IL DISCO

Dopo il brano “Contro il mondo”, “Milano è la metafora dell’amore” è il secondo brano estratto da “Elvis”, il nono album in studio dei Baustelle in uscita il 14 aprile. La copertina, realizzata da Marco Cella con la direzione artistica di Gian Luca Fracassi, riconferma la nuova direzione dell’estetica Baustelle, fatta di raffinatezza e contemporaneità, senza mai abbandonare quello sguardo al passato costitutivo della band.

“Elvis” è già disponibile in pre-order in formato CD, vinile oro in edizione limitata e numerata, vinile bianco in edizione limitata e numerata, vinile nero e in CD Maxi formato, contenente un boolket di 28 pagine e 4 cartoline con le cover alternative dell’album.

IN STORE

Ad aprile partirà l’instore tour che li porterà a Milano, Bologna, Torino, Firenze, Roma e Napoli: questi gli appuntamenti: il 14 aprile a Milano (ore 18:30 – laFeltrinelli P.zza Piemonte); il 15 aprile a Bologna (ore 18:00 – laFeltrinelli Bologna presso Galleria Acquaderni); il 18 aprile a Torino (ore 18:00 – laFeltrinelli Torino presso Off Topic); il 19 aprile a Firenze (ore 18:00 @ laFeltrinelli Red P.zza della Repubblica); il 20 aprile a Roma (ore 18:00 @ laFeltrinelli Appia) e il 22 aprile a Napoli (ore 18:30 laFeltrinelli Napoli presso FOQUS – Fondazione Quartieri Spagnoli). Gli incontri saranno ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, l’acquisto dell’album presso i negozi laFeltrinelli darà diritto a un accesso prioritario al momento del firmacopie.

IL TOUR

Dopo l’annuncio del sold out del tour primaverile nei più prestigiosi club italiani, i Baustelle si preparano a proseguire il loro viaggio musicale con “Elvis tour”, a cui si aggiungono sette imperdibili nuovi live prodotti e organizzati da Vivo Concerti, che vedranno l’iconica formazione ospite dei principali festival nell’estate 2023.

CALENDARIO “Elvis tour”:

Domenica 2 luglio 2023 – Tarvisio (UD) @ No Borders Music Festival, Laghi di Fusine – NUOVA DATA

Martedì 4 luglio 2023 – Padova @ Sherwood Festival Park Nord Stadio Euganeo

Giovedì 6 luglio 2023 – Genova @ Goa – Boa Festival, Porto Antico – NUOVA DATA

Venerdì 7 luglio 2023 – Arezzo @ MEN/GO Music Fest, Parco Il Prato – NUOVA DATA

Sabato 8 luglio 2023 – Pistoia @ Pistoia Blues Festival, Piazza Duomo

Lunedì 10 luglio 2023 – Roma @ Roma Summer Fest, Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Giovedì 13 luglio 2023 – Collegno (TO) @ Flowers Festival Parco della Certosa

Sabato 15 luglio 2023 – Ollomont (AO) @ Musicastelle Outdoor, Conca di By – NUOVA DATA

Mercoledì 19 luglio 2023 – Napoli @ Noisy Naples Fest, Arena Flegrea – NUOVA DATA

Venerdì 21 luglio 2023 – Cesena @ Acieloaperto Rocca Malatestiana

Giovedì 27 luglio 2023 – Atri (TE) @ Piazza Duchi D’Acquaviva – NUOVA DATA

Domenica 30 luglio 2023 – Camigliatello Silano (CS) @ Be Alternative Festival – NUOVA DATA

Sabato 5 agosto 2023 – Carsulae (TR) @ Suoni Controvento, Arco di San Damiano

Sabato 12 agosto 2023 – Locorotondo (BA) @ Locus Festival, Masseria Ferragnano

Sabato 19 agosto 2023 – Catania @ Villa Bellini

CALENDARIO Tour 2023:

Sabato 29 aprile 2023 – DATA ZERO – Nonantola (MO) @ Vox Club – NUOVA DATA

Martedì 2 maggio 2023 – Firenze @ Tuscany Hall – SOLD OUT

Venerdì 5 maggio 2023 – Bologna @ Estragon – SOLD OUT

Sabato 6 maggio 2023 – Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia – SOLD OUT

Lunedì 8 maggio 2023 – Milano @ Alcatraz – SOLD OUT

Martedì 9 maggio 2023 – Milano @ Alcatraz – SOLD OUT

Giovedì 11 maggio 2023 – Bologna @ Estragon – SOLD OUT

Venerdì 12 maggio 2023 – Bologna @ Estragon – SOLD OUT

Lunedì 15 maggio 2023 – Roma @ Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Posticipata in NUOVA VENUE

WEB & SOCIAL

https://baustelle.it

https://www.facebook.com/baustelleofficial

https://www.instagram.com/baustelle_official