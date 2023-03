AMICI 22 la seconda serata. Pagelle e commenti live

Secondo appuntamento serale di Amici, il talent di Canale5 di Maria De Filippi giunto alla sua 22esima edizione.

In gara per la vittoria quindici concorrenti. A giudicare le loro esibizioni: Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

Come tutti gli anni eccoci pronti per commentare e pagellare le esibizioni musicali.

Solo quelle … non ci cimentiamo a dare voti e commenti per il ballo!!!

LE SFIDE

Piccolo G – Acquario (inedito) – Voto 6,15 – Si muove bene dentro al suo pezzo.

Aaron – Universale – (inedito) – Voto 6,30 – Il suo pezzo è cucito di intensità, la sua intensità.

Cricca – Angelina – Hello (Adele) – Voto 6,25 – La coppia funziona. Cricca ha una bella apertura vocale, Angelina si integra alla perfezione

Aaron – Cosa mi manchi a fare – (Calcutta) – Voto 5,50 – Calcutta in versione Aron-ruvido non mi convince del tutto

Piccolo G – Sotto Casa (Max Gazzè) – Voto 6,50 – L’ha fatta bene. Gazzè non è semplice da coverizzare. Lui ha trovato la strada giusta!

Cricca – Tu come stai (Claudio Baglioni) – Voto 4 – Zero empatia. Non mi ha trasmesso nessuna emozione! Baglioni ti deve stringere il cuore!

LE SQUADRE

Angelina, Cricca, (cantanti) e Maddalena, Samu (ballerini) – squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

Aaron e Piccolo G (cantanti) e Ramon, Isobel e Gianmarco (ballerini) – squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Wax e Federica (cantanti), Alessia e Mattia (ballerini) – squadra di Arisa e Raimondo Todaro.

GLI INEDITI

Nel complesso sono stati pubblicati 25 inediti durante #Amici22 che hanno totalizzato oltre 31 milioni di streaming complessivi sulle maggiori piattaforme.

Lista brani pubblicati: NDG con “Fuori” scritto da Nicolò Di Girolamo (NDG), Lorenzo Di Domenicantonio e Valerio Amati e prodotto da Lvnar e “Perdonami” scritto da Nicolò Di Girolamo (NDG), Lorenzo Di Domenicantonio e prodotta da KYV e Ayden Lau;

WAX con “Turista per sempre” scritto da Matteo Lucido (Wax) e prodotto da SHUNE e “Ballerine e guantoni” scritta da Dario Faini, Matteo Lucido (Wax),Vanni Casagrande e prodotta da DRD;

AARON con “Universale” scritta da Edoardo Boari (AARON), Riccardo Brizi e prodotta da ZEF e STARCHILD e “Baciami e ballami” scritta da Edoardo Boari (AARON) Riccardo Brizi e prodotta da Ricardo Brizi;

CRICCA con “Supereroi” scritta da Francesca Picciano, Giovanni Cricca (CRICCA), Massimiliano Corona e Cristian Bonato prodotto da OKGIORGIO e “Se mi guardi così” scritta da Giovanni Cricca (CRICCA), Francesca Picciano, Massimiliano Corona e Cristian Bonati prodotta da Cristian Bonato, Federico Mecozzi, Massimiliano Corona, Giovanni Cricca e Francesco Picciano;

FEDERICA con “Meno sola” scritta da Andrea De Filippi, Kende, Lorenzo Santarelli, Marco Salvaderi e prodotta da ROOM9 e “26 Modi” scritta da Federica Andreani (FEDERICA), Kende, Marco Salvaderi, Lorenzo Santarelli e Antonio Caputo prodotta da ROOM9;

ANGELINA con “Voglia di vivere” scritta da Angelina Mango (ANGELINA) e Giorgio Presenti prodotta da MICHELANGELO; JORE con “Solo tu” scritta da Lorenzo Longoni (JORE), Emiliano Bassi e prodotta da Emiliano Bassi.

Dei 18 brani pubblicati, 16 pezzi fanno parte della compilation ufficiale di Amici22 “Full Out” distribuita da Artist First uscita il 10 gennaio 2023.

Il 14 marzo sono usciti altri 7 inediti: ANGELINA con “Mani Vuote” prodotta da Canova, AARON con “Mi prenderò cura di te”, prodotta da Giulio Nenna, PICCOLO G con “È normale”, prodotta da Katoo, FEDERICA con “Scivola”, prodotta da Room9 , CRICCA con “Maledetta felicità”, prodotta da Riccardo Scire’, WAX con “Grazie” prodotta da Takagi e Ketra e Jvli e NDG con “Voglio di più”, prodotta da Dardust.

GLI ALLIEVI

CANTO

AARON, cantautore, prof di riferimento Rudy Zerbi.

18 anni, vive in provincia di Perugia.

ANGELINA, cantautrice e musicista, prof di riferimento Lorella Cuccarini.

22 anni, figlia d’arte, vive a Maratea in Basilicata.

CRICCA, cantautore e musicista, prof di riferimento Lorella Cuccarini.

19 anni, vive a Riccione.

FEDERICA, cantante, prof di riferimento Arisa.

24 anni, vive a Roma.

PICCOLO G, cantautore, prof di riferimento Rudy Zerbi.

22 anni, vive in provincia di Macerata.

WAX, cantautore, prof di riferimento Arisa.

20 anni, vive a Milano.

BALLO

ALESSIO, ballerino hip hop, prof di riferimento Raimondo Todaro.

18 anni, vive a Napoli.

GIANMARCO, ballerino hip hop, prof di riferimento Alessandra Celentano.

23 anni, vive in provincia di Roma.

ISOBEL, ballerina modern, prof di riferimento Alessandra Celentano.

19 anni, australiana.

MADDALENA, ballerina modern, prof di riferimento Emanuel Lo.

18 anni, vive a Genova.

MATTIA, ballerino di latino, prof di riferimento Raimondo Todaro.

19 anni, vive in provincia di Bari.

RAMON, ballerino classico, prof di riferimento Alessandra Celentano.

21 anni, vive a Milano.

SAMU, ballerino hip hop, prof di riferimento Emanuel Lo.

18 anni, vive in provincia di Palermo.

IN ONDA

