ALFA un nuovo concerto al Forum di Milano nel 2026 [Info e Biglietti]

Alfa ha annunciato una nuova data a Milano per il 2026. Il 20 aprile 2026, infatti, l’artista tornerà all’Unipol Forum per un altro imperdibile evento.

Alfa ha concluso a fine 2024 con successo il suo “NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO TOUR”, che ha visto due date sold out proprio all’Unipol Forum di Milano, con concerti che han rappresentato il culmine di un anno straordinario, sia a livello discografico che live.

Il 2024 di Alfa è iniziato con un debutto emozionante al Festival di Sanremo, dove l’artista ha portato il suo mondo sul palco e ha avuto l’onore di duettare con uno dei giganti della musica italiana, Roberto Vecchioni. Un’esperienza che ha lasciato il segno. Successivamente, Alfa ha pubblicato il suo album “NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO” (Artist First), che ha ottenuto la certificazione Platino, consolidando la sua crescita in questo anno per lui straordinario. L’uscita del disco ha dato il via al suo primo tour nei palazzetti, portandolo a esibirsi davanti a migliaia di fan in tutta Italia.

L’estate ha visto l’uscita del singolo “Vabbè Ciao” e il ritorno sui palchi con un tour estivo di ben trenta date. Infine, con il singolo “Il filo rosso”, uscito ad ottobre, Alfa ha scalato rapidamente le classifiche, conquistando il primo posto nella Top of the Music, consolidando sempre più la sua posizione come uno degli artisti più amati e promettenti della scena musicale italiana.

LE DATE

29.10.2025 UNIPOL FORUM MILANO (SOLD-OUT)

08.11.2025 MODIGLIANI FORUM, LIVORNO

19.11.2025 PREALPI SANBIAGIO ARENA, CONEGLIANO VENETO

20.11.2025 PALAGEORGE, MONTICHIARI

22.11.2025 STADIUM GENOVA (SOLD-OUT)

29.11.2025 PALAZZO DELLO SPORT ROMA

20.04.2026 UNIPOL FORUM MILANO (NUOVA DATA)

