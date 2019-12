X FACTOR ecco la finale. Le nostre pagelle live

Parte la finale di X Factor 2019, Chi vincerà tra Booda, Davide Rossi, la Sierra e Sofia Tornambene ?

La corsa per il podio più alto prevede tre manche: la prima sarà quella in cui i 4 finalisti duetteranno con un’icona della musica, il super ospite internazionale Robbie Williams. I tre che passeranno alla fase successiva presenteranno il Best of, ovvero un medley dei tre brani che più li rappresentano mentre allo scontro finale, i due contendenti rimasti presenteranno il proprio inedito davanti al pubblico del Forum.

Ecco le nostre super pagelle:

Duetto con Robbie:

Sofia Tornambene – 6,80

Sierra – 7,50

Booda – 7,00

Davide Rossi – 6,75

Ecco i quattro finalisti:

I Booda hanno scelto di riproporre Heart beat di Nneka, 212 di Azealia Banks e Hey Mama di David Guetta ft. Nicky Minaj. I tre musicisti romani Federica, 27 anni (voce), Alessio, 39 anni (Dj, batteria, Pad) e Martina, 32 anni (basso), condividono gli stessi gusti musicali – che comprendono r’n’b e musica elettronica – e la passione per il sound “black”. Sperano di poter presentare anche nel tempio di Assago il loro inedito Elefante, scritto e musicato da loro insieme a Samuel, Davide Napoleone e Alessandro Bavo.

Sierra, ovvero Giacomo e Massimo, sono due musicisti romani di 26 anni. Il nome del duo nasce dalla volontà di creare un luogo immaginario e desolato, una sorta di scatola vuota in cui poterci riporre quello che si vuole: “Sierra”, per loro, è la parte più malinconica che ognuno di noi ha. Calcheranno il palco sulle note di: Le acciughe fanno il pallone di Fabrizio De Andrè, 7 Rings di Ariana Grande e Dark Horse di Katy Perry. Dovessero arrivare all’ultima manche il loro inedito è Enfasi, la canzone che avevano già presentato sul palco delle Audition a Torino e che è risultato il brano più ascoltato e scaricato tra le proposte inedite di quest’anno.

Davide Rossi, 21enne di Rieti, il cui genere preferito è il pop, soprattutto quello degli anni ’70-’80, si esibisce sulle note di How long has this been going on di Gershwin, Why’d you only call me when your high degli Arctic Monkeys, Don’t stop me now dei Queen. Il suo inedito è Glum, i cui autori di testo e musica sono Roberto Vernetti e Michele Clivati.

Sofia Tornambene, 17 anni, studentessa di Civitanova Marche, suona il pianoforte, ha studiato chitarra e batteria, ha preso parte a Sanremo Young e arriva in finale senza essere mai andata al ballottaggio. Il suo Best of è rappresentato da: Fix you dei Coldpaly, Papaoutai di Stromae e C’est la Vie di Achille Lauro. L’obiettivo anche per lei è quello di poter interpretare al Mediolanum Forum il suo A domani per sempre, lo stesso brano con cui si era fatta conoscere già nella prima fase di selezione.

Ospiti della serata saranno: Robbie Williams, Ultimo e Lous and the Yakuza.

La finale è in onda su Sky Uno e TV8, dal Mediolanum Forum di Assago.

https://xfactor.sky.it/