TOBE NWIGWE in concerto a gennaio a Milano [Info e Biglietti]

Tobe Nwigwe arriva in Italia nel 2025 con il suo tour Home is Where the Hood Is, per un unico appuntamento venerdì 24 gennaio al Santeria Toscana 31 di Milano.

Sarà l’occasione per il pubblico italiano di assistere a una delle sue straordinarie performance dal vivo, con un repertorio che include i brani del suo ultimo album Hood Hymns, pubblicato il 30 agosto 2024.

Artista visionario e poliedrico, che sta creando i suoi mondi nella musica, nella moda, nel cinema e non solo. I testi autobiografici e il tono della sua musica raccontano la storia di un’educazione difficile come ragazzo nigeriano di prima generazione nel quartiere Alief di Houston, TX. L’autenticità del suo lavoro è palpabile. Le stesse canzoni che descrivono la dura realtà della sua educazione parlano anche del potere delle sue convinzioni e dell’importanza di avere uno scopo. Superando queste realtà, Tobe è emerso con un obiettivo generale nella vita: “rendere popolare il suo scopo”, e ci è riuscito benissimo.

Il suo lavoro ha ottenuto ampi consensi e una serie di importanti co-firme, tra cui la First Lady Michelle Obama, che ha inserito la sua canzone “I’m Dope” nella sua ambita playlist per l’allenamento; la collega icona della città natale Beyoncé, che ha messo Tobe in evidenza su cartelloni pubblicitari, spot e inserzioni nei negozi a livello nazionale per la sua campagna Adidas x IVY PARK Rodeo; e Pharrell Williams, che ha affidato a Tobe la guida delle campagne globali di Moncler, tra cui la cura, la direzione creativa e l’esibizione per il Genius Show di Moncler alla Settimana della Moda di Milano 2023.

Tobe continua a costruire il suo curriculum che sfida le probabilità di ciò che un artista completamente indipendente può realizzare, tra cui la nomination come miglior nuovo artista ai GRAMMY 2023, il ruolo di supporto nel film campione d’incassi: Transformers Rise Of The Beasts, partnership pluriennale con Reebok per il lancio di collezioni di calzature e abbigliamento, esibizioni di spicco al Coachella Music Festival, vittoria per tre volte ai NAACP Image Awards, voce fuori campo principale nella campagna Beats By Dre “You Love Me” che gli è valsa una nomination agli Emmy per il miglior spot pubblicitario, raggiungimento della posizione n. 4 nella classifica delle vendite di canzoni digitali di Billboard con la canzone virale “Try Jesus” e la migliore performance per il Tiny Desk di NPR, oltre a molti altri momenti monumentali.

La più grande realizzazione di Tobe è stata quella di costruire tutto ciò che ha avuto fino ad oggi con sua moglie, Fat, e la sua famiglia di cinque figli, attualmente tutti di età non superiore ai cinque anni: Ivory, Sage, Chu Chu, Chiko e Jah Jah. L’arte di Tobe è letteralmente inseparabile dalla sua famiglia, che appare con lui in quasi ogni canzone, video musicale e apparizione pubblica.

Avendo collaborato con artisti di peso come Justin Timberlake, Nas, Pharrell, Black Thought, Erykah Badu e 2 Chainz, l’ultimo progetto musicale di Tobe, Hood Hymns, pubblicato il 30 agosto 2024, è stato diligentemente curato con featuring di primo piano tra cui Fantasia, Jay Electronica, Chance The Rapper, Anthony Hamilton, Andra Day e molti altri.

Hood Hymns è stato il lavoro più ambizioso e importante di Tobe fino ad oggi. È la sua preghiera per le persone che sono cresciute come lui e un vero e proprio culmine del suo scopo racchiuso in un unico progetto.

INFO & BIGLIETTI

VENERDÌ 24 GENNAIO 2025 | MILANO @SANTERIA TOSCANA 31

WEB & SOCIAL

https://www.instagram.com/tobenwigwe/

https://www.tobenwigwe.com/