Recensione: ARIANA GRANDE – “Position”

E’ la prima volta che recensisco un disco di Ariana Grande. Anzi a pensarci bene è la prima volta che ascolto un disco di Ariana Grande dall’inizio alla fine.

Prima considerazione. Sono riuscito ad ascoltare il disco e non mi sono nemmeno più di tanto annoiato.

Seconda considerazione. Le canzoni sono più o meno quasi tutte uguali, così come il suo modo di cantare fatto di continui ammiccamenti e gemiti.

Terza considerazione. Sette anni e sei dischi tutti da primi posti in classifica. Tanta roba.

Quarta considerazione. I pezzi hanno tutti delle produzioni e dei super arrangiamenti. Si vede che è un prodotto da budget infinito.

Quinta considerazione. Sotto il profilo lirico l’argomento principale è l’amore o forse meglio dire il sesso visto e raccontato nelle sue svariate sfumature. Si va dalla passione, al dolore, dal piacere assoluto, al romanticismo. Il tutto cantato in modo esplicito e diretto… Can you stay up all night?

Fuck me ’til the daylight Thirty-four, thirty-five (per la cronaca 34+35 fa 69!!!). Può bastare?

Non vado avanti a fare considerazioni. Ariana è la pop star più influente al mondo e questo “Positions” la posizionerà ancora più nell’olimpo delle reginette della pop music.

Primi posti in classifica assicurati!!!

SCORE : 6,50

TRE BRANI DA ASCOLTARE SUBITO:

Shut Up – 34+35 – Safety Net

