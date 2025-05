PARTY LIKE A DEEJAY 2025 sabato 7 e domenica 8 giugno. Ecco la line up

Sabato 7 e domenica 8 giugno torna PARTY LIKE A DEEJAY, la festa firmata Radio Deejay che per due giorni animerà l’intero Parco Sempione e l’Arco della Pace di Milano con musica, sport e intrattenimento.

Cuore pulsante della musica, l’Arco della Pace che, dalle ore 20.00, ospiterà alcuni tra i protagonisti più noti del panorama musicale italiano.

Attesi sul palco sabato 7 giugno (ultimi biglietti disponibili) ALFA, ANNALISA, BRUNORI SAS, COEZ, FRANCESCO GABBANI, FRANCO126, JOAN THIELE, LUCIO CORSI, OLLY, TANANAI

e domenica 8 giugno ACHILLE LAURO, BNKR44, BRESH, CAPO PLAZA, COMA_COSE, FEDEZ, GAIA, GHALI, PLANET FUNK, RKOMI, ROSE VILLAIN, SHABLO GUÈ TORMENTO E JOSHUA, THE KOLORS, WILLIE PEYOTE.

Chiude entrambe le serate con un esclusivo dj set ALBERTINO.

IL CALENDARIO

Incontri, attività sportive, tanta musica e iniziative imperdibili: Party Like a Deejay è un evento senza eguali per vivere un fine settimana irripetibile con aree tematiche allestite di giorno all’interno di Parco Sempione (Area Sport, Area Giochi Senza Wi-Fi, Area Family&Kids, Virtual Zone, Casa Deejay, L’Ingegneria dei Sogni e Deejay Cafè), speciali talk con alcune delle voci più amate della radio e tanta musica live al Cortile delle Armi del Castello Sforzesco (Speakers’ Corner, D&D Live e Capital Live) e concerti con grandi artisti del panorama musicale italiano la sera all’Arco della Pace.

A fare da grande anteprima a Party Like a Deejay, venerdì 6 giugno al Cortile delle Armi del Castello Sforzesco alle 21.00, una tappa speciale di Radio Linetti Live, lo show di Linus che da poco ha concluso il tour in giro per i teatri italiani registrando il tutto esaurito per ogni data.

Nel pomeriggio di sabato 7 giugno, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, al Cortile delle Armi del Castello Sforzesco torna dopo il successo dello scorso anno la grande musica di Capital Live, evento ad ingresso libero, realizzato in collaborazione con Radio Capital. A esibirsi vi saranno: ANNA CAROL, EMMA NOLDE, FRANCESCA MICHIELIN, GIORGIO POI, IRENE GRANDI, LEVANTE, VENERUS, più uno special guest.



Domenica 8 giugno sempre al Cortile delle Armi sarà la volta degli Speakers’ Corner, incontri speciali che si susseguiranno tutto il giorno per conoscere dal vivo le “voci” più amate della radio. Si inizia alle ore 10.00 con Linus e Nicola Savino in “Deejay Chiama Italia”, seguiti alle ore 11.30 da Il Trio Medusa con “Chiamate Roma Triuno Triuno”, alle ore 15.00 sale sul palco Alessandro Cattelan, mentre Fabio Volo è in scena alle ore 16.30, chiudono alle ore 18.00 La Pina, Diego Passoni e La Vale con “Pinocchio”. I biglietti per partecipare ai talk sono disponibili su TicketOne.it.

Sempre al Cortile delle Armi, alle ore 12.45 la pausa pranzo sarà in compagnia di “Dungeons & Deejay Live”: una partita dal vivo del celebre podcast Dungeons & Deejay, con Francesco Lancia come master e un tavolo d’eccezione composto da Alessandra Patitucci, Marisa Passera, Federico Russo, Matteo Curti e Danilo da Fiumicino (ingresso gratuito su prenotazione).



Per due giorni Parco Sempione si accende con musica, animazione e divertimento, tutto gratuito, sulla collinetta della Biblioteca del Parco con Casa Deejay, luogo di ritrovo per gli speaker della radio che nel corso delle mattine e dei pomeriggi di entrambe le giornate si alterneranno alla consolle per esclusivi dj set. Ad aprire le danze alle ore 11.00 di sabato 7 giugno “0011” con Umberto e Damiano; alle ore 12.00 Andy&Mike; alle ore 13.00 è la volta del dj set di Alex Farolfi; alle ore 14.00 arriva il momento di “Gazzology” con Gianluca Gazzoli; alle ore 15.00 “Chiamate Roma Dream Team” con il Trio Medusa; alle ore 16.00 “Pagoda Deejay” con Pinocchio; alle ore 17.00 il tradizionale dj set “Solovinili” con Nicola Savino.

Domenica 8 giugno si riprende alle ore 11.00 con “Playlist” insieme a Federico Pecchia e Davide Damiani; alle ore 12.00 arriva “Casa Vitiello” insieme a Nicola e Gianluca; alle ore 13.00 Maurizio_Rossato con i suoi special guest; alle ore 14.00 “Say Waaad?!? and Friends” con Wad; alle ore 15.00 “Ciao Belli” con Dj Angelo e Roberto Ferrari; alle ore 16.00 arriva Dj Aladyn; chiude alle ore 17.00 “The Blessed Maremma” con Federico Russo e Francesco Quarna.



Tante le aree tematiche che nel corso dei due giorni offriranno dalle ore 10.00 attività gratuite e accessibili a tutti senza prenotazione: l’Area Family&Kids, dedicata ai più piccoli con tantissimi giochi ed esperienze, come l’emozionante percorso avventura e per i più coraggiosi una parete d’arrampicata per cimentarsi assistiti da personale qualificato, oltre ai 3 laboratori a tema green all’insegna dell’ecologia e del rispetto ambientale, organizzati da Demetra (come “Seminiamo il mondo”, “Ambientiamoci” e “Giochi di mano..”).

L’Area Giochi senza Wi-Fi, con i migliori giochi da tavolo e i party game per eccellenza insieme allo speaker e master Francesco Lancia, in collaborazione con Asmodee. Tra quelli proposti Skull, Concept, Telesketch, Sounds Fishy, Quante ne sai da 1 a 10, Exploding Kittens e Lupi Mannari Di Roccascura; non mancherà il gioco di ruolo Dungeons & Dragons e il board game di Radio Deejay “ON AIR – Play like a Deejay” per tutti gli appassionati del mondo radiofonico che potranno sfidarsi live al lancio del brano. I più piccoli, invece, potranno scatenarsi con Dobble e Jungle Speed, in versione gioco su prato.

L’Area Sport, che ospiterà i corsi fitness gratuiti al Teatro Burri con i migliori personal trainer per un allenamento completo a ritmo di musica, per scoprire la connessione tra mente e corpo e intraprendere un viaggio di benessere. Un ricco palinsesto di proposte dalle ore 10.00 alle ore 17.00, da quelle più rilassanti a quelle più divertenti, per allenarsi in modalità silent: Yoga, Pilates, Functional Training e tanto altro (ingresso libero previa prenotazione sul sito ufficiale dell’evento – https://partylikeadeejay.deejay.it/). Spettacolari tornei di basket allo storico campetto nel cuore del Parco per performance di altissimo livello, tante sfide e giochi divertenti per il pubblico. Grandi novità di quest’anno il campo da padel, per assistere a partite con ospiti vip e sfide a tema e partecipare a clinic e lezioni. Un’area tutta da vivere sarà il Visa Winter Sport Village, realizzato in collaborazione con Visa, Partner Ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026: uno spazio dedicato agli sport invernali dove sarà possibile incontrare gli atleti del Team Visa, che racconteranno sogni e sfide olimpiche, insieme a Vic. E non è tutto: i titolari di carta Visa avranno anche la possibilità di vincere i biglietti per assistere alle gare dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Torna anche quest’anno l’innovativa Virtual Zone, un’area realizzata con lo speciale contributo del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci dove, attraverso visori ad alta definizione, si potranno vivere nuove esperienze immersive a tema “spaziale”, per entrare nella Stazione Spaziale internazionale in orbita intorno alla Terra e muoversi a gravità zero come veri astronauti, e a tema “musicale” per dirigere un’orchestra in un grande teatro d’opera. Novità di quest’anno: la possibilità di partecipare al gioco di squadra M4RT3! in modalità escape game online, per salvare la Terra in pericolo risolvendo enigmi, attraverso indagini e ricerche, con l’aiuto dei veri documenti della missione Mars2020 e di immagini provenienti direttamente dall’Agenzia Spaziale Europea.

Si aggiungono inoltre L’Ingegneria dei sogni, un’area realizzata con il Politecnico di Milano per scoprire tecnologia e creatività esplorando da vicino e toccando con mano mezzi e componenti progettati e realizzati direttamente da studenti e studentesse, ricercatori e ricercatrici, e il Deejay Café luogo di incontro dove rilassarsi, gustare dell’ottimo cibo, partecipare alle partite di Burraco con lezioni introduttive al mattino e veri tornei competitivi nel pomeriggio con tanti premi firmati Deejay e Burracomilano, e ancora unirsi alle Colazioni insieme a Diego Passoni e agli Aperitivi con Pecchia e Damiani e Umberto e Damiano.



Sempre all’interno del Parco saranno allestiti i Deejay Info Point, aperti dalle ore 10.00 alle 19.00, dove hostess e steward aiuteranno il pubblico a orientarsi nella scelta delle attività e consegneranno shopper e tutto il necessario per vivere al meglio i due giorni di festa. Quest’anno, in accordo con il Comune di Milano, a 10.000 ascoltatori in età compresa tra i 18 e i 26 anni verrà distribuita gratuitamente – presso gli Info Point di Radio Deejay nel Parco Sempione – la Milano Museo Card, uno speciale abbonamento che una volta attivato permette l’ingresso libero ai Musei Civici del Comune per un anno – GAM Galleria d’Arte Moderna, Civico Museo Archeologico, Museo del Novecento, Musei del Castello Sforzesco, Acquario Civico, Museo Civico di Storia Naturale – oltre che a Casa Museo Boschi Di Stefano, Palazzo Moriggia – Museo del Risorgimento, la collezione permanente del MUDEC, Palazzo Morando – Costume Moda Immagine. Inoltre, consente di avere uno sconto del 20% per le mostre di Palazzo Reale, Pac Padiglione d’Arte Contemporanea e Fabbrica del Vapore

Tutte le prevendite (serate musicali, Radio Linetti Live e Speakers’ Corner) sono disponibili al link: www.ticketone.it/artist/party-like-deejay/.



Dopo la grande festa di Milano, Radio Deejay si prepara per BEACH LIKE A DEEJAY: un tour con quattro weekend di musica, concerti live, sport e intrattenimento insieme agli speaker della radio in alcune delle più note città di mare d’Italia. La prima tappa sarà a RIMINI dal 27 al 29 giugno, seguita da TRANI dal 4 al 6 luglio, VIAREGGIO dall’11 al 13 luglio per concludere con JESOLO dal 18 al 20 luglio.

INFO & BIGLIETTI

Info : https://partylikeadeejay.deejay.it