IL PAGANTE “Fomo” il nuovo album che racconta la “Fear Of Missing Out”

Torna il Pagante con il suo quarto album in studio. Il disco si intitolerà “FOMO” ed è in uscita il 13 giugno.

“FOMO” si presenta come il ritratto musicale di una generazione costretta a fare i conti con un tempo accelerato, la sovraesposizione social e l’ansia sottile di non esserci mai abbastanza.

Il cuore del racconto è proprio la Fear Of Missing Out, la paura di essere dimenticati socialmente, di restare fuori dal giro: un’ansia sottile e silenziosa che spinge a essere costantemente al posto giusto nel momento giusto, anche quando non se ne ha voglia, anche quando non serve. Un sentimento sempre più diffuso che affligge non unicamente la Gen Z, ma chiunque viva immerso nei ritmi frenetici dei social e della vita urbana. I social media svolgono un ruolo centrale in questo “gioco”, sia attivamente che passivamente.

Tutto parte dalla costruzione di un’immagine virtuale da alimentare, curare, ottimizzare. Un mondo digitale in cui Il Pagante è nato oltre dieci anni fa e che, da semplice contorno alla vita reale, è diventato oggi una parte integrante -se non totalizzante- dell’esistenza. Dai social nasce anche il confronto sociale a cui oggi tutti, volenti o nolenti, siamo sottoposti: dallo stile di vita che svolgiamo a ciò che indossiamo, da cosa mangiamo ai locali che frequentiamo.

E soprattutto il fatto che mostrare agli altri la propria vita è diventato quasi più importante che viverla. Da questo parte la FOMO, dove se non sei nel “place to be, non esisti”.

Il duo, composto da Roberta Branchini (Brancar) e Edoardo Cremona (Eddy Veerus), racconta tutto questo con la consueta miscela di ironia e lucidità, mantenendo Milano come punto di riferimento simbolico e geografico. Non solo sfondo, ma vero personaggio: città-palcoscenico di uno stile di vita dove l’apparire spesso soppianta l’essere. Dove essere nel “place to be” diventa una questione di sopravvivenza sociale.

