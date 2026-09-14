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ZEYNE arriva in concerto in Italia per la prima volta [Scaletta e Info]

14 Settembre 2026
bynewsic_redazione
zeyne_26

Zeyne arriva in concerto per la prima volta in Italia. L’appuntamento è previsto per questa sera, lunedì 14 settembre 2026 a Santeria Toscana 31 di Milano.

L’arrivo di Zeyne in Italia segna un momento importante nel suo percorso live, portando per la prima volta un universo sonoro, in cui la voce resta centrale e guida un’esperienza emotiva diretta e senza filtri. La data italiana rappresenta così non solo un debutto, ma un’apertura verso nuove connessioni e nuovi contesti culturali.

Zeyne è tra le artiste più rilevanti nel panorama attuale, contribuendo a rappresentare il pop arabo contemporaneo. Emersa nel 2021 con il suo singolo di debutto Minni Ana, l’artista ha costruito un suono unico, fondendo soul, R&B, pop sperimentale e il patrimonio musicale arabo con precisione emotiva e un’intenzione audace. Il suo album di debutto AWDA è una dichiarazione potente di ritorno e autodeterminazione. Guidato dal fenomeno virale Asli Ana e dal brano Kollo Lena, il progetto si muove con fluidità tra vulnerabilità e sfida. AWDA ha superato i 67,5 milioni di stream ed è stato inserito tra i Top 10 Album del 2025 di Ann Powers (NPR), posizionando Zeyne tra le artiste più coinvolgenti emerse dalla regione MENA. Nel 2025 ha aperto il concerto di Ed Sheeran all’Off Limits Festival di Abu Dhabi, presentando la sua musica a un vasto pubblico internazionale. Radicata nelle sue origini e determinata nel suo percorso, Zeyne non sta solo costruendo un suo percorso, ma sta ampliando l’immaginario globale del pop arabo.

INFO & BIGLIETTI 

LUNEDÌ 14 SETTEMBRE 2026 | MILANO @ SANTERIA TOSCANA 31

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WEB & SOCIAL 

@zeyne

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