ROCKIN’1000: guarda “10 Years of Rockin’1000” il documentario dedicato ai 10 anni di storia della rock band più grande del mondo

E’ on line sul canale YouTube di Rockin’1000 il documentario che celebra i 10 anni della più grande rock band del mondo.

Un racconto che ripercorre la storia del progetto e che ne racconta la visione sempre più internazionale. Un viaggio che continuerà sabato 30 maggio con la prima esibizione della band all’Allianz Stadium di Torino.

Il documentario di Rockin’1000 è il racconto delle due date evento del 26 e 27 luglio 2025 all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena “Rockin’ 1000 – 10 Years Celebration”, che accompagna lo spettatore all’interno di una celebrazione collettiva del decennale della band. Tra pioggia, adrenalina e passione per la musica, le immagini attraversano le due giornate di festeggiamenti che hanno visto 30.000 presenze totali e 1000 musicisti avvicendarsi sul palco insieme a un cast d’eccezione: Diodato, Negrita, Piero Pelù, Francesca Michielin, Negramaro e Fast Animals And Slow Kids hanno condiviso il palco in momenti di straordinaria intensità, cantando insieme e fondendo la potenza del rock con l’emozione di suonare all’unisono.

Nel corso di questo decennio, i Rockin’1000 si sono affermati come un vero e proprio movimento culturale, capace di sfidare continuamente le convenzioni della musica live tradizionale. E il viaggio non si ferma qui: la band è infatti attesa il 30 maggio a Torino per la sua prima esibizione all’Allianz Stadium. A condividere il palco con i 1000 musicisti ci saranno Lodovica Comello, conduttrice speciale dell’evento, e ELIO E LE STORIE TESE, i primi ospiti annunciati dell’appuntamento più atteso della prossima stagione live del progetto. Advertisement

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https://landing.rockin1000.com/10anni/