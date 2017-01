La data di RAG´N´BONE MAN di Giovedì 30 Marzo 2017 a Milano si sposta dal Circolo Magnolia ai Magazzini Generali.



Dopo essersi aggiudicato il prestigioso Brit´s Critics Choice Award 2017 e la nomination come British Breakthrough, RAG´N´BONE MAN ha ottenuto un altro importante riconoscimento: il suo singolo "HUMAN", ai vertici delle classifiche radio e digitali, è stato certificato PLATINO in Italia. Il brano anticipa l´uscita su etichetta del suo primo album, "HUMAN", prevista per il prossimo 10 febbraio via Columbia Records /Best Laid Plans.



Il singolo è diventato subito una hit internazionale: #1 su iTunes in 25 Paesi (tra cui l´Italia e Top10 in 37 Paesi), #1 su Shazam in 8 Paesi (Italia compresa), #2 dell´airplay radiofonico europeo e italiano, oltre 48 milioni di stream su Spotify, più di 103 milioni di visualizzazioni su Vevo/YouTube. HUMAN è attualmente al #3 della classifica Italia di Spotify, al #1 della classifica Italia di Shazam e al #3 della globale.





GIOVEDÌ 30 MARZO

Via Pietrasanta, 16, 20141 Milano

Biglietto: 18 € + d.p.