A partire dal prossimo 1 febbraio Cargo sarà il nuovissimo appuntamento fisso del mercoledì sera firmato Magazzini Generali che ogni mercoledì notte accenderà l’anima di tutti gli appassionati della buona musica e non solo.



Tutti i mercoledì, dale 23:00 e sino alle prime luci el mattino, protagonista assoluta sarà solo la migliore musica del momento. Da sonorità più classiche e strumentali come il jazz, il soul, il funk sino a quelle più moderne e avanguardiste come l’House, la Deep House e l’ Elettronica, Cargo è un nuovo format trasversale che intende offrire un rinnovato modo di concepire e vivere la musica ai Magazzini. Il ritmo e l´eleganza saranno le caratteristiche imprescindibili del progetto con il fine di creare il ritrovo perfetto sia per coloro che sono mossi dalla voglia di ballare, sia per chi, più semplicemente intende osservare, farsi trasportare e affascianare ascoltando dell’ottima musica.



Cargo, ogni mercoledì, vi accompagnerà così in una nuova dimensione per assaporare la musica a 360 gradi, in ogni sua forma. Una rassegna unica nel suo genere e un luogo suggestivo in cui perdersi tra le note a tempo di musica tra l´elettronico, l’oniro, il psichedelico, il digitale, la ricerca e il clubbing, un straordinario contenitore per riscoprire i Magazzini Generali di Via Pietrasanta 16 in una veste completamente inedita che non ha precedenti. CALENDARIO FEBBARIO - MARZO



01.02 - FANGO

08.02 - STUMP VALLEY

15.02 - CARGO DJ TEAM

22.02 - PROJECT PABLO

01.03 - MARCEL VOGEL

08.03 - CARGO DJ TEAM

15.03 - JAN SCHULTE

22.03 - DJ RAHAAN

(cs)

24 Gennaio 2017